Indem sie menschliche Körperteile in Schweinen oder Rindern züchten, wollen Forscher dem Mangel an Spenderorganen begegnen.

Bateman, C.: World's First Successful Penis Transplant at Tygerberg Hospital. In: South African Medical Journal 105, S. 251-252, 2015

Brännström, M. et al.: Livebirth after Uterus Transplantation. In: The Lancet 385, S. 607-616, 2015

Canavero, S.: HEAVEN: The Head Anastomosis Venture Project Outline for the First Human Head Transplantation with Spinal Linkage (GEMINI). In: Surgical Neurology International 4, S. S335-S342, 2013

Estrada, V. et al.: Long-Lasting Significant Functional Improvement in Chronic Severe Spinal Cord Injury Following Scar Resection and Polyethylene Glycol Implantation. In: Neurobiology of Disease 67, S. 165-179, 2014

Gander, B.: Composite Tissue Allotransplantation of the Hand and Face: A New Frontier in Transplant and Reconstructive Surgery. In: Transplant International 19, S. 868-880, 2006

Guthrie, C. C.: Some Physiologic Aspects of Blood Vessel Surgery. In: The Journal of the American Medical Association 20, S. 1658-1662, 1908

Hakim, N. S., Papalois, V. E.: History of Organ and Cell Transplant. Imperial College Press, London 2003

Tabakow P. et al.: Transplantation of Autologous Olfactory Ensheathing Cells in Complete Human Spinal Cord Injury.. In: Cell Transplantation 22, S. 1591-1612, 2013

Thomas, L. E., Lleras, A.: Swinging into Thought: Directed Movement Guides Insight in Problem Solving. In: Psychonomic Bulletin and Review 16, S. 719-723, 2009