Placeboforschung - der Schein heilt mit!

Sie gehören heute zum anerkannten Wissen in der Medizin und Psychotherapie: die oft erstaunlichen Heilwirkungen von Scheinbehandlungen und Zuckerpillen. Wie kommen solche Effekte genau zu Stande? Beruhen sie auf Einbildungen, oder kann man sie an handfesten, physiologischen Veränderungen festmachen? Psychologen und Mediziner erkennen jetzt immer besser, was beim Placebo­effekt im Gehirn passiert.

Außerdem: Ein Maß für ­Bewusstsein, Konversation im Kopf und Eine Frage des Geschlechts