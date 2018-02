Aus für die Liebeskunst

Auch wenn die genauen Gründe für immer im Dunkel der Geschichte verborgen bleiben, eines lässt sich mit Gewissheit sagen: Ovids Schicksal war eng mit der Erneuerungspolitik des Kaisers verbunden. Nach Beendigung der Bürgerkriege (87-31 v. Chr.) etablierte Augustus in Rom eine neue politische Ordnung im Gewand der alten, ein politischer Systemwechsel, der in den Geschichtsbüchern als Übergang von der Republik zur Kaiserzeit firmiert.

Spross einer neuen Zeit

Publius Ovidius Naso war ein Kind dieses Übergangs. 43 v. Chr. – ein Jahr nach der Ermordung Cäsars – in Sulmo, einem kleinen Abruzzendorf rund 150 Kilometer östlich von Rom als Sohn eines römischen Ritters geboren, hatte Ovid nie erfahren, was es heißt, in einer freien Republik zu leben. Und er hatte auch keine persönliche Erfahrung mit den Schrecken, die Generationen vor ihm in jahrzehntelangen zermürbenden und blutigen Bürgerkriegen durchmachen mussten: auf fremder Erde gegen Mitbürger zu kämpfen; Felder, die schon lange im Familienbesitz waren, an Fremde zu verlieren; zuzusehen, wie Städte niederbrannten. Ovid gehörte einer neuen Generation an, die in friedlichen Zeiten aufwuchs und die Segnungen der von Augustus garantierten Pax Romana in vollen Zügen genoss.

"Die Sitten der Väter sind nichts für mich" (Ovid)

In die Tibermetropole kam er im Alter von 17 Jahren. Die Ämterlaufbahn, welche sein ehrgeiziger Vater für ihn arrangiert hatte, passte ihm überhaupt nicht – und schon gar nicht militärischer Drill. "Zu groß war jene Last für meine Kräfte. Weder war der Körper in der Lage noch der Geist geeignet, Mühen zu ertragen, und ich begab mich auf die Flucht vor dem in Unruhe versetzenden Ehrgeiz", resümiert er rückblickend aus dem Exil. Zur Poesie berufen, entdeckte er schnell sein schriftstellerisches Talent griff statt nach dem Schwert zur Feder und avancierte bald zu einem der meistgelesenen, aber auch unangepasstesten Dichter Roms.

Anders als Vergil oder Horaz, die sich mit ihrem literarischen Schaffen in den Dienst der augusteischen Erneuerungspolitik stellen, huldigt Ovid dem Grundsatz des L'art pour l'art. Er produziert Kunst um der Kunst willen, seine Dichtung ist uneigennützig und nicht "welthaltig", wie es der Münchner klassische Philologe Niklas Holzberg formuliert.

Ovid ist in der Tat anders als viele seiner zeitgenössischen Dichterkollegen: Das Bejubeln martialischer Tugenden und die Verklärung der Vergangenheit Roms sind ihm ein Graus. Er, der sich weder um Frömmigkeit noch um Moral schert, möchte sich weder vor irgendeines Karren spannen noch sich in ein von oben verordnetes Normenkorsett pressen lassen. "Möge die Vergangenheit andere erfreuen, ich preise mich glücklich, jetzt erst zu leben, denn diese Zeit passt zu meiner Art", schreibt Ovid. Denn, so der frivol-lebenslustige Literat einige Zeilen später: "Die Sitten der Väter sind nichts für mich."

Ovid war sehr belesen, rhetorisch vorzüglich gebildet, besaß eine leichte Hand und erstaunliche Produktionskraft. Er widmet sich einem Genre, das um die Zeitenwende sehr beliebt war – der Liebeselegie. Dabei erwies sich der weltgewandte Poet als feiner Psychologe und glänzender Erzähler. Gleich mit seinem Erstlingswerk macht er sich einen Namen: Die "Amores" ("Liebeserfahrungen", erschienen um 15 v. Chr.), die um die Liebesabenteuer eines jungen Dichters der römischen Bohème kreisen, handeln vorrangig von einer aufreizenden Dame namens Corinna, in die Ovid unsterblich verliebt war. Auch seine "Remedia amoris" ("Heilmittel gegen die Liebe"), eine Art Lehrbuch über Herz- und Seelenschmerz, oder sein "Gedicht über die Gesichtspflege", ein Kosmetikratgeber für Roms Damenwelt, werden schnell zu Bestsellern.

Leichtigkeit, funkelnder Witz und augenzwinkernde Frivolität zeichnen diese Werke aus. Aber schon die respektlose Munterkeit, mit der er in den "Metamorphosen", einer umfassenden Darstellung des griechisch-römischen Mythos, die Liebesabenteuer des Göttervaters Zeus/Jupiter schilderte oder die Geschichte des dreisten Spanners Aktäon erzählt, der die nackte Jagdgöttin Diana beim Baden begafft, ließen die staatlichen Zensurbehörden aufhorchen. Das genüssliche Zelebrieren von Liebesdingen passte so gar nicht ins Konzept des neuen starken Mannes in Rom: Octavian, der Adoptivsohn Cäsars und spätere Kaiser Augustus.

Der schöne Schein der Republik

Dieser schickte sich nach dem Sieg über seinen innenpolitischen Rivalen Mark Anton (31 v. Chr.) an, den durch Bürgerkrieg zerrütteten Staat neu zu ordnen. Nahezu 500 Jahre lang war das römische Gemeinwesen, die res publica Romana, von einem aristokratischen Herrschaftskollektiv regiert worden, das sich mittels jährlich wechselnder Beamter in einer Art Rotationsprinzip die Macht teilte. Augustus beendete dieses auf Konsens und Herrschaftsteilung basierende politische System von jeweils Gleichen, indem er eine Art monarchische Herrschaft schuf, in der er, als erster Mann im Staat (princeps), das alleinige Sagen hatte. Er war klug genug, dies nicht offen kundzutun, wie sein Adoptivvater Cäsar, sondern etablierte aus Rücksicht auf die traditionsbewussten Römer die neue politische Ordnung im Gewand der alten – als wiederhergestellte römische Republik (res publica restituta).