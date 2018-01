Experten bestätigten später, dass es sich um die besagte Art handelte – was für die Biologen eine große Erleichterung ist. Denn bislang umfasste die bekannte Weltpopulation maximal 20 bis 40 Tiere. Noch einmal so viele soll es an einem zweiten Standort geben, dessen genaue Position geheim gehalten wird, um Störungen zu verhindern. Die besiedelte Fläche umfasst vielleicht maximal nur 50 mal 20 Meter und ist damit lediglich etwa halb so groß wie ein Fußballplatz. Handfische können nur sehr schlecht schwimmen und bewegen sich vornehmlich auf ihren handähnlichen Flossen fort, so dass sie keine größeren Distanzen überbrücken können. Der Austausch zwischen zwei Beständen wird dadurch erschwert, deshalb ist die Art durch menschliche Eingriffe sehr leicht zu gefährden.

Der Lebensraum der neu gefundenen Individuen – von denen acht zweifelsfrei identifiziert werden konnten – unterscheidet sich deutlich vom anderen Standort. Cooper und Co hoffen deshalb, dass die ökologischen Ansprüche des Roten Handfischs weniger begrenzt sind als gedacht. Womöglich existieren also noch weitere Teilpopulationen in Gebieten, wo sie nicht vermutet wurden.