Eine übermäßige Reaktion auf das Kindchenschema?

Ponseti und Kollegen schließen daraus: Reize wie das Kindchenschema, die zur Brutpflege motivieren, könnten bei Pädophilen sexuell konnotiert sein. Die bis dato bekannten sexuellen und exekutiven Fehlfunktionen im Gehirn fände man hingegen häufiger bei jenen Probanden vor, die schon ein Kind sexuell missbraucht hätten. Bislang ging man außerdem davon aus, dass sich Brutpflegereaktionen jeweils auf die eigene Spezies beschränken. Im Gehirn von Pädophilen, so legen die Befunde nahe, könnten diese Grenzen fehlen.

Zwar sei es nicht zulässig, die Reaktionen auf den Anblick von Tierbabys einfach auf den von menschlichen Kindern zu übertragen, räumen die Forscher ein. Doch ihre Befunde könnten tatsächlich eine Lücke in der Ursachenforschung schließen. So unverständlich und entsetzlich sexuelle Übergriffe von Pädophilen sind: Zahlreiche Berichte, etwa eine Undercover-Reportage von Manfred Karremann, legen nahe, dass sich manche emotional an das Objekt ihrer Begierde binden. Der vorliegende Befund würde also eine neurobiologische Grundlage dafür liefern, dass sich Pädophile verlieben und entlieben können. Als Nächstes wollen die Forscher erkunden, ob sich die Reaktion auf das Kindchenschema hormonell beeinflussen lässt und somit einen Therapieansatz eröffnet.