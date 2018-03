Die ALS-Diagnose im Winter 1963 änderte das schlagartig. So stellt es zumindest Hawkings Biografin Kitty Ferguson in ihrer viel beachteten Biografie dar: "Wenn man mit seinem baldigen Tod konfrontiert wird, realisiert man erst, wie wertvoll das Leben ist – und was man noch alles tun möchte", sagt Hawking darin. In seinem Fall bedeutete dies, zunächst die junge Frau zu heiraten, in die er sich verliebt hatte, die Literaturstudentin Jane Wilde. Zuvor wollte er jedoch noch seine Doktorarbeit schreiben und einen Job finden, so wie sich das damals gehörte.

Glanzstunde der Gravitationstheorie

Wie es der Zufall wollte, hatte sich Hawking in seinem Studium auf ein Gebiet spezialisiert, das zu den spannendsten der Physik seiner Zeit zählte: die Anwendung von Albert Einsteins Relativitätstheorie auf das gesamte Universum. In den 1960er Jahren war das ein kontrovers diskutiertes Feld, dem jedoch gewaltige Fortschritte bevorstanden. Fortschritte, an denen Hawking mitwirken sollte – und die das Fundament für seinen späteren Aufstieg legten.

© ESO, ESA/Hubble, M. Kornmesser / Supermassereiches Schwarzes Loch mit zerrissenem Stern (künstlerische Darstellung) / CC BY 4.0 CC BY (Ausschnitt) Supermassereiches Schwarzes Loch | Diese künstlerische Darstellung zeigt ein schnell rotierendes supermassereiches Schwarzes Loch, das von einer Akkretionsscheibe umgeben wird. Diese dünne Scheibe aus rotierender Materie besteht aus den Überresten eines sonnenähnlichen Sterns, der durch die Gezeitenkräfte des Schwarzen Lochs auseinandergerissen wurde.

Hawkings Entscheidung für eine Laufbahn in der theoretischen Physik hatte wohl auch pragmatische Gründe: Der Gedankenarbeit in der abstrakten Wissenschaft konnte man trotz der Einschränkungen durch die Krankheit ALS nachgehen. Hinzu kam, dass Hawking seit jeher von den großen Fragen fasziniert war. Schon als Kind hatte er mit seinen Eltern und Geschwistern immer wieder über die Existenz Gottes diskutiert. Solchen und anderen Grenzfragen konnte er sich nun aus der Perspektive des skeptischen Naturwissenschaftlers nähern, was er auch immer wieder tun sollte.

Physik als Überlebensstrategie

Letztlich machte Hawking die theoretische Physik zum Teil seiner Überlebensstrategie. "Wenn man versteht, wie das Universum funktioniert, kontrolliert man es auf gewisse Art und Weise", schrieb er in einem seiner Bücher. Bereits als Junge hatte er in der Werkstatt einer befreundeten Familie leidenschaftlich gerne kleine Flugzeuge gebastelt und war darin aufgegangen, mit wenigen Handgriffen deren Flugeigenschaften zu verändern. Nun also sollte die theoretische Physik seine Spielwiese werden.

Zu Hawkings Glück war dies ein Gebiet, auf dem er eine außergewöhnliche Begabung mitbrachte. Später kokettierte er gerne damit, dass er es ja im Grunde leichter hatte als viele seiner Kollegen: Diese mussten ihre Tage für Gremiensitzungen oder Vorlesungen opfern. Hawking, der 1979 Professor an der University of Cambridge wurde, war von diesen Verpflichtungen größtenteils entbunden. Auch zwang ihn seine schwindende Sprechfähigkeit dazu, Dinge so kurz und prägnant wie möglich zu formulieren.

Singularitäten und Schwarze Löcher

Bereits mit seiner Doktorarbeit aus dem Jahr 1966, in der er Überlegungen zum expandierenden Universum anstellte, gelang Hawking ein Achtungserfolg. Kurz darauf folgte der wissenschaftliche Durchbruch. Gemeinsam mit seinem Kollegen Roger Penrose zeigte Hawking, dass alle Lösungen der einsteinschen Feldgleichungen eine Singularität enthalten. Also einen Punkt im Raum, an dem die Materie so eng zusammengeballt ist, dass die Gleichungen von Einsteins Theorie unendliche Werte liefern.

Die Physiker erkannten, dass dies nicht nur für sehr schwere Sterne gilt, die am Ende ihres Lebens zu einem Schwarzen Loch kollabieren. Hawking übertrug den Gedanken letztlich auf das gesamte Universum. Auch an dessen Anfang könnte eine Singularität gestanden haben, spekulierte er damals und half so der noch jungen Urknalltheorie zum Durchbruch.

Seine wichtigste Arbeit stammt indes aus dem Jahr 1974. Darin wandte er die Regeln der Quantenphysik auf Schwarze Löcher an – und erkannte, dass diese mit der Zeit Masse verlieren müssten. Denn am Rand der Objekte müssten ständig "virtuelle" Elektron-Positron-Paare entstehen, von denen jeweils ein Teilchen über den Rand des Schwarzen Lochs hüpfen würde.