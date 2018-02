Bahn-Chaos ruiniert alle Rechnungen

Danach simulierten die Astrophysiker die nächsten 3,5 Millionen Jahre für 240 plausible Tesla-Orbits. Dabei zeigte sich, dass Begegnungen mit der Erde nach und nach seltener werden, dafür nähert sich das Auto häufiger der Venus an. Die meisten der Durchläufe der Software zeigten keine Kollision von Tesla und Erde. Binnen der nächsten Million Jahre betrage die Wahrscheinlichkeit hierfür lediglich sechs Prozent, so die Forscher.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) 7. Februar 2018

Erst langfristig steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Begegnung in den Weiten des Alls. Nach 20 Millionen Jahren ende etwa die Hälfte der Bahnen auf der Erde, so die Studie. Auch ein Zusammenstoß mit der Venus ist demnach denkbar. Insgesamt dürfte das Schicksal des roten E-Mobils unter anderem davon abhängen, ob es früher oder später in den Sog des Jupiters gerät und so über den Asteroidengürtel hinausgeschleudert wird. In diesem Fall würde die Bahn des Teslas noch deutlich elliptischer und wohl früher oder später in die Sonne führen.

Fachleute schauen jedoch skeptisch auf die Studie von Rein und Kollegen: Derartige Langzeitsimulationen gelten als wenig aussagekräftig, da das System chaotisch ist – selbst kleine Änderungen in den Startbedingungen können zu völlig anderen Ergebnissen führen. Schon die erste Begegnung zwischen dem Fahrzeug und dem Erde-Mond-System führt zu völlig unvorhersehbaren Bahnänderungen.

Tatsächlich schreiben die Autoren in der Studie selbst, dass es quasi unmöglich ist, jenseits des nahen Erdvorbeiflugs im Jahr 2091 eine genaue Langzeitprognose zu treffen. Wieso sie sich dennoch zu einer Veröffentlichung entschieden haben, bleibt fürs Erste ein Geheimnis.