© Lisdat/PTB (Ausschnitt) Strontiumuhr auf Rädern | In einem speziell isolierten Lkw-Anhänger transportierten die Wissenschaftler die optische Atomuhr in den Alpentunnel. Dort vergeht die Zeit ein klein wenig schneller als im Flachland.

Der Effekt widerspricht der menschlichen Anschauung, ist aber physikalisch verbürgt. Denn letztlich kann man ihn selbst auf der Erde messen, auch wenn er hier viel kleiner ist als im Orbit eines kosmischen Materiefriedhofs. Davon zeugt nicht zuletzt die Studie, die nun im Fachmagazin "Nature Physics" erschienen ist. Darin schildern Physiker um Christian Lisdat von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig, dass die Zeit in den französischen Alpen ein klein wenig schneller vergeht als im benachbarten Flachland.

Die Forscher nutzten für ihren Versuch eine optische Atomuhr, die mit dem Element Strontium gefüllt ist. Das Hochpräzisionsgerät misst Zeit, indem es zählt, wie oft ein Elektron in der Hülle der Atome hin und her hüpft. In einem auf Höhe des Meeresspiegels gelegenen Labor passiert dies exakt 429 228 004 229 873,4-mal pro Sekunde. Etwa 1000 Meter weiter oben – wo die Schwerkraft etwas geringer ist als näher am Erdmittelpunkt – vollführt das Elektron hingegen 48 Sprünge mehr im selben Zeitraum, berichten die Forscher nach Messungen im südfranzösischen Mont-Cenis-Tunnel und dem Vergleich mit einer Uhr im Flachland per Glasfaserkabel.

Damit haben die Wissenschaftler laut eigener Aussage vor allem bewiesen, dass sich optische Atomuhren auch mobil einsetzen lassen. Denn bisher konnte man entsprechende Messungen nur in Laboren durchführen. Für ihr Feldexperiment packten sie eine Strontiumuhr nun jedoch auf einen Autoanhänger und fuhren damit in den Tunnel in den französischen Alpen. Zwar liege die Genauigkeit der Messmethode noch unter der von Standardverfahren der Geodäsie. Aber künftig könne man damit vielleicht Höhenunterschiede von zehn Zentimetern messen, was sie für den Einsatz in schwer zugänglichen Gebieten interessant mache, so die Forscher.