Der Autor studierte Geowissenschaften in Tübingen sowie Reykjavík und ist Wissenschaftsjournalist in Heidelberg.

© NASA Orbital Debris Program Office

(Ausschnitt)

Es war ein beschauliches und harmloses Feuerwerk, als am 27. Juli eine ausgediente chinesische Raketenstufe über fünf US-Bundesstaaten verglühte. Tatsächlich aber ist es Alltag in der Raumfahrt – Teile der Umlaufbahn sind geradezu zugemüllt. Rund 750 000 Teile größer als ein Zentimeter umkreisen die Erde und nur ein Bruchteil davon wird in absehbarer Zeit von selbst verglühen, sondern gefährdet aktive Satelliten und Raumstationen. Denn selbst winzige Geschosse entfalten mit orbitaler Geschwindigkeit die Wirkung einer Gewehrkugel. Eine Lösung dieses Problems ist allerdings so fern wie nie, weil Gegenmaßnahmen teuer sind und sogar die Überwachung der wachsenden Trümmerwolke kaum vorankommt.

Das Risiko erkannte Donald Kessler lange bevor es zum Problem wurde: Schon 1978 beschrieb der US-Raumfahrtingenieur was passieren wird, wenn immer mehr Staaten noch mehr Raketen ins All schießen: Dann nämlich steigt die Dichte ausgebrannter Raketenstufen, inaktiver Satelliten, von Raumfahrern verlorener Werkzeuge oder freigesetzter Treibstoffreste immer weiter an. Irgendwann beginnen die Trümmer miteinander zu kollidieren, die ihrerseits zu tausenden neuen Trümmern zerfallen. Dieses Kessler-Syndrom ist eine Kettenreaktion, die über Jahrzehnte die Raumfahrt zunehmend schwieriger machen wird. "Und es hat bereits begonnen", ergänzt Holger Krag, der gemeinsam mit seinen Kollegen die Entwicklung der Trümmerteile im Orbit simuliert hat. Krag leitet bei der Europäischen Raumfahrtagentur das Büro für Weltraumrückstände.

Die erste derartige Kollision fand bereits statt, als 2009 der aktive US-amerikanische Satellit Iridium 33 mit dem inaktiven russischen Kosmos-2251 zusammenstieß. "Es geht jetzt vor allem darum, wie wir auf diese Situation reagieren", sagt Holger Krag. Einer Schätzung von NASA-Ingenieuren zufolge dürften in den nächsten 100 Jahren bald mehrmals pro Jahrzehnt solche Zusammenstöße stattfinden. Besonders schon heute stark bevölkerte Bahnen zwischen 800 und 1000 Kilometer Höhe wären dann bald nur unter enormen Risiken mit Satelliten nutzbar. Fünf Altsatelliten pro Jahr müssten Raumfahrtnationen zurückholen, um diesen Trend noch abzuschwächen.

Mit Satelliten gegen Satellitenmüll

Die ESA sieht sich als Vorreiter des Kampfes gegen die Vermüllung des Erdorbits: Vor vier Jahren startete sie ihre Initiative Clean Space, in der sie diverse Ideen formuliert, wie sie selbst zukünftig den erdnahen Weltraum sauberer halten will, und um auch andere Raumfahrtstaaten davon zu überzeugen. Zu diesen Vorschlägen zählte etwa die Forderung, dass Satelliten genügend Treibstoff mitführen sollten, um am Ende ihrer Lebenszeit zum Absturz bewegt oder in einen unproblematischeren Friedhofsorbit geschossen werden zu können. Zur Initiative gehört auch der ESA-Satellit e.Deorbit, der frühestens 2023 versuchen soll, einen größeren Altsatelliten im Orbit zu greifen und dann mit ihm gemeinsam in die Atmosphäre abzusinken.

© ESA

(Ausschnitt) Bild vergrößern Konzept gegen Weltraumschrott Zeichnung: So stellt sich die ESA den künftigen Einsatz ihres Aufräumsatelliten e.deorbit vor: Dieser soll frühestens 2023 versuchen, einen größeren Altsatelliten im Orbit mit einem Netz einzufangen und dann mit ihm gemeinsam in die Atmosphäre abzusinken.

Weltweit gibt es zunehmend Pläne, vergleichbare Müllmissionen zu starten. Der Schweizer Satellit CleanSpace One soll den ersten und nun sieben Jahre alten eidgenössischen Satelliten SwissCube zum Absturz bringen, indem er von einem kegelförmigen Netz eingefangen und dann in die Atmosphäre gelenkt wird. Ein studentischer Kleinsatellit der japanischen Kagawa-Universität erprobte ,2014 ein elektromagnetisches Seil. An einen Altsatelliten gekoppelt, fließt bei der Bewegung durch das Erdmagnetfeld ein Strom, und es wirkt eine Kraft in Richtung Erdboden – der Test des gerade neun Kilogramm schweren Demonstrationssatelliten scheiterte allerdings.

In fernerer Zukunft könnte eine Idee realisiert werden, die erst kürzlich neue Nahrung erhielt: Mit einem starken gepulsten Laser könnten Ingenieure einen Altsatelliten vom Boden aus geschickt so beschießen, dass sich einzelne Moleküle an seiner Vorderseite lösen, die dann wiederum mit dem Schrottteil zusammenstoßen und es dadurch abbremsen. Forscher des Stuttgarter Instituts für Technische Physik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt entwickelten dafür ein Computermodell, um herauszufinden, welche Formen ausgedienter Satelliten sich damit am besten beschießen ließen. Ziel der Forscher war es, am Rechner ein Auseinanderbrechen und somit eine Verschlimmerung des Müllproblems zu vermeiden. Die Ingenieure sind zuversichtlich, dass sich zumindest nicht stark taumelnde und eher symmetrisch geformte Trümmerteile mit Lasern abbremsen ließen.

Größte Urheber tun am wenigsten gegen Weltraumschrott

Vor allem die großen Weltraummächte sind derzeit aber noch zaghaft, den überwiegend von ihnen erzeugten Weltraummüll auch wieder zu beseitigen: Die USA haben als zweitgrößter Urheber für Weltraumschrott derzeit keine eigene Mission in Planung. Russland kündigte schon mehrfach an, in wenigen Jahren die erste aktive Müllabfuhr im All zu versuchen – der Stand dieser Missionen ist unklar. Selbst die Mission e.Deorbit der ESA ist bisher noch im Projektstadium und könnte erst Ende dieses Jahres eine Zusage erhalten, auch wirklich gebaut zu werden. Andere Vorschläge aus dem Clean-Space-Programm stoßen dazu zwar auf das Wohlwollen der NASA, während sich aufstrebende Weltraumstaaten wie China und Indien dagegen sträuben, ihre technische Entwicklung durch rigide internationale Regeln für die Raumfahrt bremsen zu lassen. Zwar startete China im Juli 2016 einen Satelliten, der erproben soll, wie sich kleinere Schrottteile mit einem Roboterarm einfangen lassen. Aber das Land verfolgt damit auch militärische Ambitionen im All, die das Schrottproblem dort nur verschärfen würden.

© epfl CleanSpaceOne Die Schweiz ist vorbildlich und will ihren ersten Satelliten nach dessen Ableben wieder umweltgerecht entsorgen.

Die ESA sorgt sich vor allem um eine neue Generation eigener Satelliten, die sie gemeinsam mit der Europäischen Union für vier Milliarden Euro entwickeln lässt: Vier sind bereits im All und mehrere weitere Sentinel-Satelliten sollen in den nächsten Jahren noch in besonders kritische Umlaufbahnen oberhalb von 800 Kilometer folgen. Ausgerechnet in dieser für Spionage- oder Wettersatelliten günstigen Bahnhöhe stießen Iridium und Kosmos zusammen. Und China testete 2007 eine Antisatellitenwaffe: Es zielte dabei zwar auf einen eigenen ausgedienten Satelliten – erzeugte dabei tausende Bruchstücke, die nun alle Satelliten in dieser Bahnhöhe gefährden. "Wir versuchen diese Trümmer besonders gut im Auge zu behalten", sagt Holger Krag. Ist ein Schrottteil groß genug und wird es von Teleskopen oder weltraumüberwachenden Radarstationen hinreichend genau erfasst, können die Satelliten ihnen ausweichen.

Die europäischen Kapazitäten für die Weltraumüberwachung sind allerdings begrenzt. Zwar stellt das deutlich besser ausgestattete US-Militär ausgesuchten Partnern einen Katalog bekannter im All kreisender Trümmer zur Verfügung, zensiert zuvor allerdings alle eigenen Satelliten, selbst wenn diese schon ausgefallenen oder sogar zerbrochen sind – aus Angst vor gegnerischer Spionage an eigener Satellitenhardware. Laut Holger Krag muss Europa die eigenen Fähigkeiten dringend ausbauen: "Wir wollen in der Lage sein, möglichst bis hinunter zur Größe eines Fußballs alle Teile zu verfolgen", sagt der ESA-Ingenieur.

"Wir wollen in der Lage sein, möglichst bis hinunter zur Größe eines Fußballs alle Teile zu verfolgen."

Holger Krag

Wie weit Europa von diesem Ziel noch entfernt ist, zeigt sich in Wachtberg, südlich von Bonn. In der hügeligen Voreifel steht eine weiße Radomkuppel, unter der sich die weltweit schnellste Radarschüssel ihrer Art dreht. "TIRA ist gut darin, einzelne Objekte auf Erdumlaufbahnen sehr genau zu untersuchen", sagt der Leiter der Anlage Ludger Leushacke. Dazu kann das Radar einzelne Satelliten am Himmel verfolgen und dabei etwa prüfen, ob sie schon taumeln oder gar bereits auseinandergebrochen sind. Solche Radaraufnahmen sind besonders bei ausgefallenen Satelliten wichtig, die keine Daten über ihren Zustand mehr zur Erde senden. Für einen Katalog aller Trümmer kann TIRA aber kaum etwas beitragen, denn dafür ist der untersuchte Himmelsausschnitt zu klein.

© ESA

(Ausschnitt) Bild vergrößern Satellitenschwarm Seit der Satellitenkollision am 10. Februar 2009 treiben mehr als 300 Bruchstücke entlang den ursprünglichen Bahnen von Iridium 33 und Kosmos-2251 im erdnahen Weltraum.

Um möglichst alle gefährlichen Trümmer im erdnahen Weltraum zu überwachen, müssten europaweit mehrere neuartige Radarstationen mit so genannten Phased-Array-Antennen aufgebaut und zusammengeschaltet werden, die leicht die gesamte Himmelshalbkugel über ihnen im Blick haben können. Die Vereinigten Staaten investieren derzeit über 1,6 Milliarden Dollar in eine neue Generation ihres eigenen Radarnetzwerks, das großspurig "Space Fence" genannt wird. Für gerade 25 Millionen Euro arbeiten Forscher am Wachtberger Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik zwar an einem experimentellen System mit vergleichbarer Technik, das ab 2018 gemeinsam von DLR und Bundeswehr genutzt werden soll. Für einen kompletten Katalog aller größeren Trümmerteile wie ihn sich die ESA vorstellt, müssten aber europaweit mehrere derartige Stationen aufgebaut und zusammengeschaltet werden, was um ein Vielfaches teurer und nur in europäischer Kooperation denkbar wäre.

Noch tun sich die europäischen Staaten schwer damit, bei der Radarüberwachung intensiver zusammenzuarbeiten – denn der Betrieb großer Radarstationen ist naturgemäß dem Militär und somit nationalstaatlichen Interessen unterworfen: Große militärische Radarantennen in Frankreich und Großbritannien sind bis heute nur sporadisch mit denen ihrer europäischen Partnerstaaten verbunden. Es wäre allerdings dringend nötig, das Trümmermeer besser im Blick zu haben – darin sind sich alle Raumfahrtingenieure einig. Denn die geplanten Versuche, den Schrott zum Absturz zu bringen, sind nicht ohne Risiko. Egal ob ein Satellit physisch eingefangen oder mit gezielten Laserschüssen abgesenkt wird: Er kann dabei immer auch auseinanderbrechen und das Problem noch verschlimmern. Um so wichtiger wäre es, die Arbeit kommender Aufräumsatelliten möglichst gut auch vom Boden zu verfolgen – und den Scherbenhaufen zukünftiger Kollisionen mit Argusaugen zu beobachten.