© alex-mit / Getty Images / iStock (Ausschnitt)

Parodontitis |

Ursache der Parodontitis ist ein als Plaque bezeichneter bakterieller Biofilm, der sich entlang der Zähne bis unter das Zahnfleisch ausbreitet und dort – unterstützt durch das Immunsystem des Wirts – langsam den Kieferknochen zerstört. Tief in den Zahnfleischtaschen entwickeln sich Gemeinschaften aus Bakterien, die dort ohne Sauerstoff leben; diese Mikroorganismen sind wahrscheinlich durch Küsse übertragbar. Daten deuten darauf hin, dass Partner von Parodontitispatienten eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, selbst zu erkranken.

Eine Ansteckung als Ursache ist allerdings nicht einfach nachzuweisen. So kommen die meisten an Parodontitis beteiligten Keime auch bei Gesunden normalerweise in der Mundhöhle vor, so dass eine Übertragung kaum nachzuweisen ist. Die beiden Bakterien Actinobacillus actinomycetemcomitans und Porphyromonas gingivalis jedoch sind selten genug, so dass ihre Übertragung zwischen Familienmitgliedern untersucht werden konnte. Die Wahrscheinlichkeit, diese Keime vom Partner zu bekommen, beträgt demnach beim ersten bis zu 60, beim zweiten Erreger bis zu 75 Prozent.