Dieser Besuch liegt über 20 Jahre zurück, und der Gletscher befand sich damals schon deutlich auf dem Rückzug. Unser Professor hatte dort Studien zur Pflanzensukzession auf den vom Eis vor unterschiedlich langer Zeit frei gelegten Flächen durchgeführt. Seit damals hat sich der Niedergang des Tschiervagletschers weiter beschleunigt – ein Schicksal, dass er mit vielen Eisriesen der Alpen und auf der ganzen Welt teilt.

Trotz der teilweise schon über mehr als 100 Jahre andauernden Beobachtungen des gar nicht mehr so ewigen Eises in den Bergen entdeckten Glaziologen immer noch neue Phänomene und Details der Gletscherschmelze. Unser – übrigens eindrucksvoll bebilderter – Artikel ab S. 54 zeigt, welche Mechanismen beispielsweise dazu beitragen, dass komplette Eiszungen kollabieren. Schon Jahre vorher kann man über Muster im Eis sich anbahnende, rapide Rückzüge erkennen. Der Zusammenbruch der Eiswelten durch den Klimawandel wird für uns konkrete schwere Folgen haben. Noch dienen sie als Wasserspeicher für den Sommer und mildern über ihr Schmelzwasser Dürren und sinkende Pegel in den Flüssen. Einen Vorgeschmack auf die Zeit nach dem absehbaren Ende der meisten Alpengletscher bot etwa der Sommer 2022 in Norditalien: Auf einen schneearmen Winter folgte ein trockener Frühling, der Po schrumpfte zum Rinnsal, der Gardasee zu einer besseren Pfütze. Das wenige Wasser, das in die Flüsse gelangte, stammte von den geplagten Gletschern – und viel war das auch nicht mehr.

Besorgt grüßt

Daniel Lingenhöhl