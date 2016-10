Botanik: Wüste wird zum Blütenmeer

Das Namaqualand gehört zu den trockensten Regionen Südafrikas - und wurde diesen September auch noch von einer starken Dürre heimgesucht. Dennoch reichten die Regenfälle entlang des 600 Kilometer langen Küstenstreifens aus, um ein Naturspektakel auszulösen: Millionenfach blühen Korbblütler und andere Blumen und verwandeln die Wüste in einen farbigen Teppich. Derartige Massenblüten kommen auch in anderen Trockengebieten der Erde wie dem Death Valley oder der Atacama auf, doch spielen sie sich dort nicht so regelmäßig wie im Namaqualand ab. Jedes Jahr können tausende Besucher das Phänomen beobachten, wenn nach dem Regen die Blütenpflanzen zügig keimen, blühen und Samen produzieren, die bis zu den nächsten Niederschlägen im Boden selbst jahrelang überdauern können. Die Show beginnt normalerweise Ende August un hält den September hinweg an. Im Oktober endet sie schließlich mit steigenden Temperaturen, die das Land schließlich austrocknen.