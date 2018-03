Wer schon immer einmal Strandurlaub auf einem fremden Planeten machen wollte und darüber hinaus eine Zeitmaschine besitzt, könnte sich den Mars einmal näher anschauen. Vor gut drei Milliarden Jahren bedeckten vermutlich große Wassermassen die Oberfläche unseres Nachbarplaneten. Dafür sprechen unter anderem verschiedene geologische Formationen in der nördlichen Tiefebene, die sich als Küstenlinien interpretieren lassen.

Aber etwas passt nicht zu diesem Bild. Zwischen den Formationen liegen teils enorme Höhenunterschiede von einigen hundert Metern bis hin zu mehreren Kilometern. Küsten haben allerdings für gewöhnlich eine konstante Höhe, auf der Erde sprechen wir vom Meeresspiegel. Ein Team von Planetenforschern an der University of Berkeley glaubt diesen Widerspruch nun auflösen zu können: Demnach gab es auf dem Mars früher als bisher gedacht einen großen Ozean, dessen Uferlinien dann jedoch von geologischen Prozessen stark verformt wurden.

Der Mars ist zu leicht

Dass der Mars heute ein Wüstenplanet ist, liegt an seiner vergleichsweise geringen Masse. Dadurch reichte seine Schwerkraft nicht aus, um das Gas in seiner Atmosphäre fest genug an sich zu binden und vor Erosion durch den Sonnenwind zu schützen. Dieser Strom aus geladenen Partikeln konnte die Moleküle in der Lufthülle des Roten Planeten daher im Lauf vieler Jahrmillionen ins All schubsen. Auf diese Weise wurde die Atmosphäre immer dünner, so dass Wasser auf dem Mars heute rasch verdampft. Reste gibt es höchstens noch an den Polen, wo es zusammen mit Trockeneis aus Kohlenstoffdioxid große Eiskappen gebildet hat.

Arabia und Deuteronilus | Links ist der Ozean Arabia zu sehen, der sich offenbar bereits vor vier Milliarden Jahren auf dem Mars bildete (Illustration). Vor 3,6 Milliarden Jahren wurde aus ihm der Ozean Deuteronilus. Beide Gewässer wurden maßgeblich von der Tharsis-Vulkanregion geprägt, die sich auf der anderen Seite des Planeten befindet.

Ein Indiz für die nasse Vergangenheit des Mars sind die zahlreichen Schluchten und Furchen in seiner Oberfläche, bei denen es sich einst wohl um Flusstäler handelte. Auch Tonminerale, die an vielen Stellen gefunden wurden und die sich nur in Anwesenheit von flüssigem Wasser bilden, gelten als wichtiges Puzzlestück. Aber Forscher streiten über die richtige Interpretation dieser Befunde. Manche Wissenschaftler argumentieren beispielsweise, dass die Tonminerale auch unter Einwirkung von Wasserdampf entstanden sein könnten. Und die Canyons könnten sich nicht nur durch reißende Flüsse gebildet haben, sondern auch durch mächtige Lavaströme.