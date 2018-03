© Wellcome Centre for Human Neuroimaging (Ausschnitt) Klassischer MEG-Scanner | Groß, teuer und rund eine halbe Tonne schwer: ein klassischer MEG-Scanner.

Derzeit arbeiten die Wissenschaftler an einer neuen Ausführung ihres MEG-Helms, die einem Fahrradhelm ähneln soll und für Kinder, Jugendliche und Erwachsene verwendet werden kann. Von ihrer neuen Entwicklung erhoffen sie sich nicht nur eine Möglichkeit, endlich auch jene Personengruppen zu untersuchen, für die MEG bislang nicht in Frage kam, sondern zudem neue Erkenntnisse darüber, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir alltägliche Bewegungen vollführen oder mit anderen interagieren. Bislang mussten Forscher auf Grund der Bewegungsunfähigkeit ihrer Probanden bei solchen Untersuchungen auf allerhand Tricks zurückgreifen.