In der Wüste Gobi hat ein japanisch-mongolisches Forscherteam um Shinobu Ishigaki von der Universität Okayama einen der größten, bislang bekannten versteinerten Fußabdruck eines Dinosauriers entdeckt. Er ist über einen Meter lang und 77 Zentimeter breit, so die Japan Times, die über die Ausgrabung berichtete. Wahrscheinlich hinterließ ein Titanosaurier diese Spur – die Giganten brachten es immerhin auf eine Länge von 30 Metern und eine Höhe von über 20 Metern, was sie mit zu den imposantesten Dinosauriern aller Zeiten machte. Die Abdrücke stammen aus einer Schicht, deren Alter auf 70 bis 90 Millionen Jahre datiert wird. Wahrscheinlich liefen die Tiere über einen schlammigen Untergrund, in dem sich ihre Füße markant abzeichneten. Kurz danach wehte dann Sand ein, der die Formen ausfüllte und so über den Versteinerungsprozess bewahrte.

"Derart gute fossile Fußspuren werden nur sehr selten in dieser Größe von über einem Meter gefunden", so Ishigaki in einer Stellungnahme. Ähnliche Funde kennt man aus Marokko und Frankreich, doch sind die Zehen mit ihren Krallen beim aktuellen Beispiel am besten zu erkennen. Womöglich lässt sich über diese und andere vor Ort ausgegrabene Abdrücke rekonstruieren, wie die Titanosaurier gelaufen sind.