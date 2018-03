Eigentlich wollte Víctor Buso am 20. September 2016 nur seine neue Kamera ausprobieren. Also schloss der argentinische Amateurastronom das 1600-Euro-Gerät an sein 40-Zentimeter-Teleskop an und schwenkte es in Richtung Zenit. Dort stand an diesem Tag das Himmelsobjekt NGC 613 – eine nicht weiter auffällige Galaxie, die 80 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist.

An dem Abend, an dem Buso die spiralförmige Sterninsel immer wieder fotografierte, tauchte an ihrem Rand plötzlich ein Punkt auf. Ein Punkt, der immer heller wurde und bald so hell strahlte wie die ganze Galaxie. Dem Argentinier dürfte schnell klar gewesen sein, was er da beobachtete: eine gewaltige Sternexplosion, eine Supernova. Ein Ereignis, das in einer Galaxie wie NGC 613 nur einmal alle 100 Jahre stattfindet. Und Buso hatte just im richtigen Zeitraum hingeschaut – für einen Hobbyastronomen gewissermaßen ein Sechser im Lotto.