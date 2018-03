Amateurastronomen haben vermutlich einen neuen Typ von Polarlicht aufgespürt. In den Jahren 2015 und 2016 hatten Hobbyforscher des Citizen-Science-Projekts "Aurorasaurus" in Südkanada immer wieder Nordlichter fotografiert, die sich wie ein schmales grün-lilafarbenes Band von Ost nach West bewegten. Damit unterschieden sie sich deutlich von anderen Polarlichtern, die grün, blau oder rot leuchten und meist die Form von Wolken, Vorhängen oder breiten Bögen haben. Am ehesten schienen die Sichtungen so genannten Protonbögen zu ähneln, die jedoch meist viel blasser sind und außerdem in höheren Breitengraden vorkommen.

Dank der Daten des Satellitentrios Swarm glauben Astrophysiker um Elizabeth MacDonald vom NASA Goddard Space Flight Center das Rätsel nun gelöst zu haben. Demnach gehen die länglichen Polarlichter, denen die Aurora-Jäger den Spitznamen "Steve" gegeben haben, auf ein seit den 1970er Jahren bekanntes Phänomen in der oberen Atmosphäre zurück. Manchmal schießt dort ein Schwall extrem schneller Ionen von Ost nach West, und zwar knapp südlich der ovalförmigen Region rund um den Nordpol, in der Polarlichter normalerweise auftreten.