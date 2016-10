© NASA

Nur eine Minderheit der bekannten Planetensysteme im All bestehen aus mehreren Himmelskörpern. Mehr als 80 Prozent der von der Kepler-Mission aufgespürten Systeme bestehen nur aus einem einzigen bislang beobachteten Exoplaneten – und viele davon umkreisen ihren Stern nicht auf einer planaren Ebene wie die Erde und Co. Stattdessen ist ihre Bahn eher elliptisch und sie sind nicht im "Takt" mit ihrem Zentralgestirn. Chelsea Huang von der University of Toronto erklären diese Abweichungen mit Hilfe eines Computermodells – und bislang noch verborgenen Gasgiganten in diesen Galaxien: Diese Superjupiter hätten quasi in ihrem System aufgeräumt und kleiner Planeten entfernt. Kepler konnte sie bisher nicht nachweisen, weil sie extrem große Bahnen um ihre Sonne beschreiben, so dass zu lange unterwegs sind, um von Kepler aufgezeichnet werden zu können. Oder sie ziehen nicht in unserer Sichtlinie vor ihrem Stern vorüber.

Die versteckten Riesen würden aber dennoch ihre Nachbarschaft massiv beeinflussen, so die Astronomen: Ihre starke Gravitation kann kleinere Planeten aus der Bahn werfen, so dass sie anschließend einsam durch das Weltall fliegen. Alternativ können sie als Folge ihres veränderten Orbits in ihren Stern stürzen oder mit anderen Himmelskörpern zusammenstoßen, so dass nur noch kleinere Trümmer wie in unserem Kuipergürtel übrigbleiben. Auch für unser Sonnensystem wird diskutiert, ob nicht die Gasriesen Saturn und Jupiter andere Planeten "verstoßen" haben. Planeten, die der Anziehungskraft nicht komplett zum Opfer fallen, werden wiederum auf eine elliptischere Bahn um die Sonne gezerrt, was Kepler bei Systemen mit mehreren Planeten ebenfalls schon mehrfach registriert hat.

Alle Fälle von Galaxien mit nur einem Planeten könne dieses Modell jedoch auch nicht erkläre, so Alex Mustill vom Observatorium in Lund und sein Team. Zusammen mit seinem Team hat er eine ähnliche Studie durchgeführt, die allerdings allgemeiner gehalten war und auch Doppelsternsysteme umfasste. Gasriesen mit Rausschmeißerfunktion sind wohl in rund einem Fünftel der Fälle für die aufgeräumten Galaxien verantwortlich, schreiben Mustill und Co.