Heute leben in den USA (ohne das Territorium Puerto Rico) nur noch verwilderte Papageien, die von ihren Haltern freigelassen wurden oder entwischten. Bis spätestens 1927 existierte in Nordamerika jedoch eine eigene, nur hier vorhandene Art: der Karolinasittich (Conuropsis carolinensis) – ein hellgrüner Vogel mit gelb-rotem Kopf. Er war zwar nicht ganz so zahlreich, wie die Wandertaube (Ectopistes migratorius), die ebenfalls im Osten der USA vorkam, ehemals der häufigste Vogel der Welt war und innerhalb von Jahrzehnten ausgerottet wurde. Doch in den alten Wäldern und Sümpfen des Landes lebten wohl ebenfalls Millionen Exemplare des Sittichs, der die nördlichste Verbreitung aller Papageienarten aufwies. Vielen Landwirten galten die Vögel jedoch als ausgemachte Plage, weswegen sie zahlreich geschossen wurden. Viele andere Tiere fielen der Mode zum Opfer, denn Frauen schmückten ihre Hüte am Ende des 19. Jahrhunderts gerne mit toten Papageien. Zusammen mit der umgreifenden Abholzung im US-Südosten war das Desaster perfekt. Am 21. Februar 1918 starb mit Incas der letzte bekannte Karolinasittich im Zoo von Cincinnati – im gleichen Käfig, in dem vier Jahre zuvor mit Martha auch die letzte Wandertaube verendet war. Etwa 720 Bälge der Art liegen weltweit in Museen.