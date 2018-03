© Getty Images / Bill Curtsinger (Ausschnitt)

Zigarrenhai – er stanzt sein Futter aus Laibern |

Sie besitzen Furcht erregende Zähne und dürften so manchem Albträume bereiten. Dabei sind Zigarrenhaie (Isistius brasiliensis) maximal 50 Zentimeter lang und damit eher kleine Vertreter ihrer Verwandtschaftslinie. Die im Englischen als "cookiecutter sharks" bezeichneten Tiere machen diesem Namen allerdings alle Ehre: Wie Plätzchenausstecher stanzen sie Fleisch aus dem Körper größerer Fische oder Säugetiere. Charakteristische Bissspuren fanden sich beispielsweise an einem Weißen Hai, an Walen und Delfinen, Tunfischen und sogar schon an Unterwasserkabeln. In den 1970er Jahren mussten angeblich auch U-Boote der US-Marine zur Reparatur, weil die Haie Neoprenverschalungen von Sonarkuppeln beschädigt hatten. In mindestens einem Fall wurde ein Langstreckenschwimmer attackiert, der nachts vor Hawaii im Wasser unterwegs war; auch Schiffbrüchige mussten mit entsprechenden Wunden verarztet werden. Der Theorie nach saugen sich die Fische an ihrem Opfer fest und drehen sich dann im Kreis, wobei die rasiermesserscharfen Zähne das Fleisch heraussägen. Der verletzte Sportler bestätigte dies jedoch nicht – er habe keine derartige Bewegung und einen damit verbundenen Schmerz verspürt, so seine Aussage.