A drug to start with and to stay with – ein Medikament, mit dem man anfängt und bei dem man bleibt. So bewarb der Pharmakonzern Purdue sein neues Wundermittel OxyContin. Der griffige Spruch sollte sich auf schreckliche Weise bewahrheiten: Seit seiner Einführung im Jahr 1996 avancierte die Pille zu einem der beliebtesten Schmerzmittel in den USA – und trug gleichzeitig zur tödlichsten Drogenepidemie in der Geschichte des Landes bei. In der Altersgruppe der unter 50-Jährigen stellen Drogen mittlerweile die häufigste Todesursache überhaupt dar, noch vor Verkehrsunfällen und Waffengewalt. Doch wie kam es eigentlich dazu? Antworten auf die fünf wichtigsten Fragen zur Opioid-Epidemie.

Wo liegen die Wurzeln der Krise?

Noch bis in die 1980er Jahre hinein hatten Ärzte starke Skrupel, ihren Schmerzpatienten leichtfertig Opioide zu verabreichen. Zu groß war die Sorge, damit versehentlich eine Suchterkrankung auszulösen. Das jedoch änderte sich in Reaktion auf einen Leserbrief im "New England Journal of Medicine" aus dem Jahr 1980. In nur fünf Sätzen erklärte das Autorenduo Jane Porter und Hershel Jick, eine Suchterkrankung nach Gabe von Betäubungsmitteln käme unter Krankenhauspatienten nur extrem selten vor. Von einer ernst zu nehmenden Forschungsarbeit war diese kurze Notiz weit entfernt.

Trotzdem zog sie weite Kreise, wurde gar zur "ausgiebigen Studie" hochstilisiert. Es folgten mehrere Papers, die Opioide als sichere, nebenwirkungsarme Arzneien beschrieben. Lobbyorganisationen wie die American Pain Society nahmen Ärzte in die Pflicht, die Leiden ihrer Patienten ernster zu nehmen, und erklärten Schmerzen kurzerhand zum "fünften Vitalzeichen". Das änderte die Verschreibungskultur merklich: Die potenten Schmerzkiller waren nicht länger terminalen Krebspatienten oder Menschen mit starken akuten Schmerzen vorbehalten. US-Kliniker verschrieben Opioide nun auch in weniger extremen Fällen – etwa bei Rückenleiden oder Knieproblemen.

Der Durchbruch kam dann mit OxyContin, einer neuen Pille mit dem Wirkstoff Oxycodon. Die Substanz kann halbsynthetisch aus einem Opiat namens Thebain hergestellt werden, das in verschiedenen Mohnarten vorkommt. Zwölf Stunden Schmerzfreiheit, so lautete das Versprechen von Purdue. Der Pharmakonzern bewarb seinen neuen Heilsbringer mit einer aggressiven Kampagne: Mehr als 30 000 Gutscheine verteilten seine Vertreter an die Ärzteschaft. Mit den Coupons konnten sich Patienten damals ihre erste Ration gratis abholen. Die besondere Beschaffenheit der Pille würde dafür sorgen, dass das enthaltene Opioid nur langsam freigesetzt würde. Das sollte das Missbrauchsrisiko deutlich reduzieren und so auch die Suchtgefahr senken.