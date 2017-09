© NASA / JPL / SSI / Ian Regan

(Ausschnitt)

Nun sind es nur noch drei Tage, bis die Raumsonde Cassini mit hoher Geschwindigkeit in die Saturnatmosphäre eintritt und dort durch die Reibungshitze verglühen wird. Der Empfang der letzten Funksignale der Sonde wird am 15. September 2017 um 13:54 Uhr MESZ erwartet, aber zuvor wird die Sonde noch einige Beobachtungen im Saturnsystem durchführen.

Für diejenigen, die möglichst live die letzten Stunden Cassinis verfolgen möchten, hier einige Hinweise:

Am Abend des 13. September 2017 um 19 Uhr MESZ findet am Jet Propulsion Laboratory der NASA im kalifornischen Pasadena eine Pressekonferenz statt, die live im Internet gestreamt wird. Am Absturztag selbst werden die letzten von Cassini aufgenommenen Bilder von Saturn, seinem Mond Enceladus und Detailbilder der Ringe gegen 5 Uhr MESZ online gehen. Das definitiv letzte Bild nimmt Cassini am 14. September 2017 um 21:58 Uhr MESZ auf.

Um 13 Uhr MESZ am 15. September beginnt die Live-Übertragung aus dem Cassini-Kontrollzentrum im Jet Propulsion Laboratory über NASA TV. Über Ustream können Sie die Aktivitäten im Kontrollzentrum ungestört von Einspielungen direkt verfolgen, es sind nur die Stimmen der Missionskontrolleure zu hören. Die Übertragungen sollen gegen 14:30 Uhr MESZ enden. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich gebührend von Saturn und Cassini zu verabschieden.