Eltern von Kindergartenkindern kennen Streptococcus pyogenes häufig aus anderen Zusammenhängen. Wenn der Kinderarzt Scharlach diagnostiziert, sind dieselben Bakterien am Werk. S. pyogenes kann beim Menschen verschiedene Erkrankungen verursachen, Entzündungen des Rachens (Scharlach), der Haut (Wundrose oder Erysipel), der Hirnhäute und der Lunge. Es gibt mehr als 100 verschiedene genetische Varianten dieser Bakterienart. Welche Symptome sie auslösen, ist abhängig vom Bakterientyp, aber auch vom Alter, von Vorerkrankungen, vom Immunstatus, von der Lebenssituation des Infizierten und noch unbekannten Faktoren. Eine bisher unverstandene Besonderheit dieser Bakterien ist, dass sie schwere Erkrankungen bei sonst völlig fitten Menschen hervorrufen können.

Manche Menschen beherbergen Streptokokken, ohne überhaupt irgendwelche Symptome zu zeigen. "Gefährlich wird es immer dann, wenn die Bakterien in den Körper eindringen und sich über das Blut verteilen", sagt Mark van der Linden, Leiter des Nationalen Referenzzentrums für Streptokokken an der Uniklinik RWTH Aachen. Das ende dann ganz schnell tödlich, weil Bakterientoxine das Immunsystem durcheinanderbrächten und es zu einem septischen Schock käme. Gefürchtet ist außerdem die nekrotisierende Fasziitis, bei der über Hautverletzungen eingedrungene Bakterien ihr Unwesen in tieferen Hautschichten und den Faszien treiben. Seit Ende der 1980er Jahre steigt die Häufigkeit der invasiven Streptokokken-Infektionen. In jedem Jahr treten weltweit schätzungsweise 663 000 neue Fälle auf, rund 163 000 davon enden tödlich.

Gruppe-A-Streptokokken besiedeln den Vaginaltrakt sehr selten. Eine Studie mit Schwangeren fand die Bakterien bei nur 0,03 Prozent der Frauen (positiv bei 2 von 6944 Proben), die Trägerinnen sind zudem meist ohne Symptome. Eine Beckenentzündung durch GAS wie bei der texanischen Kindergärtnerin ist also ein sehr seltenes Ereignis. Dennoch kommt sie vor.

Das gefährliche Scharlach-Comeback

Und auch Scharlach gibt es wieder häufiger. Laut einer epidemiologischen Studie britischer Ärzte erkrankten in England 2014 dreimal so viele Menschen an Scharlach wie im Vorjahr. 2016 gipfelte der Ausbruch in 19 000 Erkrankungsfällen. Auch in Nordostasien, insbesondere Hongkong, gibt es seit 2011 besonders viele Scharlachfälle. Ursache für dieses plötzliche Aufflammen ist nicht etwa das Auftreten eines (neuen) gefährlichen Bakterienstamms. Die Forscher isolierten zahlreiche verschiedene Bakterienstämme.

Exakte Angaben zur Scharlachhäufigkeit in Deutschland gibt es nicht, da keine Meldepflicht besteht. "Aber auch wir haben das Gefühl, dass es in Deutschland zurzeit mehr Scharlachkranke gibt als zuvor; warum, ist unbekannt", gibt Mark van der Linden zu bedenken. Die australischen Mikrobiologen Mark Walker und Stephen Brouwer vom Zentrum für Infektionsforschung in Brisbane halten Veränderungen im Immunstatus der Bevölkerung, veränderte Umweltbedingungen und möglicherweise das Auftreten eines bisher unbekannten infektiösen Kofaktors, der die Empfänglichkeit für Scharlach steigert, für möglich.

"Der moderne Mensch lebt, was Infektionskrankheiten anbetrifft, in einem selbstbetrügerischen Zustand"

(Mark van der Linden)

Das Beispiel Streptococcus pyogenes zeigt, wie unvermittelt eine Infektionskrankheit zuschlagen und wie schnell der seidene Faden, an dem ein Menschenleben hängt, reißen kann angesichts von Bakterien und auch Viren oder Parasiten, die uns umgeben. Dieses Bewusstsein scheint bisweilen abhandengekommen zu ein. "Der moderne Mensch lebt, was Infektionskrankheiten anbetrifft, in einem selbstbetrügerischen Zustand", konstatiert Mark van der Linden. Der Mensch, der sich selbst als Nabel der Welt betrachte, um den sich alles zu drehen habe, vergesse: "Bakterien sind überall, und der Mensch lebt trotz der Bakterien." Der Mensch habe sich im Lauf der Evolution ein genetisch festgelegtes Lebenszeitfenster von rund 100 Jahren erkämpft, "danach übernehmen die Bakterien wieder", erläutert der Streptokokken-Experte.

Laut van der Linden gibt es nur drei Gründe, warum die durchschnittliche Lebenserwartung heute bei 81 Jahren liegt und nicht mehr bei 35 wie noch vor 150 Jahren. Diese Gründe sind Hygiene, Antibiotika und Impfungen. "Wir können immer nur versuchen, das Risiko einer Ansteckung zu minimieren, aber auf null setzen, können wir es nie, da wir niemals alle Faktoren, die an der Infektion mitwirken, beeinflussen können." Außerdem sind Bakterien enorm wandlungsfähig. "Wir ändern die Welt durch unser Verhalten, aber die Bakterien ändern sich mit und passen sich an", sagt van der Linden.

Scharlach weltweit nicht resistent gegen Penizillin

Ein wirksames Gegenmittel bei GAS-Infektionen, seien sie invasiv wie beim Fall der Kindergärtnerin oder auch bei Scharlach, ist das Penizillin. "Penizillin hilft hier immer, Streptococcus pygenes ist weltweit nicht resistent gegenüber Penizillin, zum Glück", erklärt van der Linden. Scharlach müsse unbedingt mit Penizillin behandelt werden, so der Aachener Experte. "Es wäre nicht ratsam, kein Antibiotikum zu nehmen." In seltenen Fällen komme es als Folge einer unzureichend behandelten Scharlacherkrankung nämlich zu bedrohlichen Komplikationen, dem rheumatischen Fieber oder einer Entzündung der Nieren (Glomerulonephritis). Noch im 19. Jahrhundert war Scharlach ein bedeutsames Gesundheitsproblem, an dem viele starben. Anfang des 20. Jahrhunderts (noch vor der allgemeinen Verfügbarkeit von Antibiotika) ging die Sterberate auf etwa zwei Prozent zurück, weil vermutlich Bakterienstämme kursierten, die weniger virulent waren.