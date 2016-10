© iStock / skynavin

Indonesien ist der größte Produzent von Palmöl – und das Land mit den zweitmeisten tödlichen Schlangenbissen der Welt. Und beides hängt zumindest bis zu einem gewissen Grad zusammen, denn in den Ölpalmplantagen fühlen sich die stark giftigen Sumatra-Kobras (Naja sumatrana) besonders wohl. Die Art kommt nicht nur auf der namensgebenden Insel häufig vor, sondern in großen Teilen Südostasiens. Sie ist sehr anpassungsfähig und überlebt daher auch in den Plantagen, die ansonsten als schlecht für die Biodiversität gelten, weil für oft Regenwälder weichen mussten. Ölpalmen tragen zur Erntezeit reichlich Früchte, was tierische Konsumenten wie Ratten anlockt, die ebenfalls zahlreich in den Plantagen hausen.

Reichlich Beute zieht wiederum entsprechende Jäger an, von denen die Kobras anscheinend am besten mit den Bedingungen in den Anbauflächen zurechtkommt. Da sie aber tagaktiv sind, begegnen ihnen die Arbeiter entsprechend häufig. Die Herpetologen Janaki Lenin und Romulus Whitaker bemerkten auf einer Plantage in nur zehn Tagen zwölf Kobras, ohne dass sie gezielt danach suchen mussten, schreiben sie in ihrem Blog: "Die Schlangen sind hier unglaublich häufig." Für unachtsame Erntehelfer stellen sie jedoch eine immense Gefahr da: Fatale Bisse kommen daher regelmäßig vor, das starke Toxin wirkt auf das Herz und das Nervensystem und führt rasch zum Tod, wenn keine raschen Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Verschlimmert wird das Problem, dass es gegenwärtig kein Antiserum gibt, das gegen das Sumatra-Kobragift hilft. Das in Indonesien gängige Mittel wirkt nur gegen das Toxin einer anderen Kobraart namens Naja sputatrix sowie der Malayischen Mokassinotter (Calloselasma rhodostoma) und der Gebänderten Krait (Bungarus fasciatus).

Gefährlich für die Arbeiter ist zudem ein weiteres Verhalten der Sumatra-Kobra: Fühlt sie sich bedroht, speit sie ihr Gift zielsicher in die Augen vermeintlicher Angreifer, was unbehandelt zur Erblindung führt. Da die Schlangen sich auch in den Kronen der Ölpalmen aufhalten, kommen sie in Kopfhöhe der Erntehelfer. Insgesamt sterben in Indonesien jährlich schätzungsweise 11 000 Menschen durch Schlangenbisse, wobei die Dunkelziffer hoch sein könnte: Derartige Todesfälle werden nicht zentral erfasst und nicht immer gemeldet.