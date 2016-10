© iStock / SilviaJansen

(Ausschnitt)

Jedes Jahr behandelt das Wildlife Center of Virginia tausende verletzte Säugetiere und Vögel, viele davon sterben trotz der Hilfe. Dave McRuer vom Center und sein Team nutzten ihren über ein Jahrzehnt gesammelten Datenschatz, um zu sehen, weswegen die meisten der Tiere bei ihnen abgeliefert wurden. Ihre Auswertung belegt erneut, welchen massiven Einfluss wildernde Hauskatzen auf einheimische Tiere haben können: Rund ein Siebtel der 21 000 verletzten Tiere ging auf das Konto der Katzen. Sie waren die zweithäufigste Einzelursache, warum Säuger abgegeben wurden, und der vierthäufigste Grund bei Vögeln. Bei den Todeszahlen sehen die Verhältnisse ähnlich schlecht aus, denn 70 Prozent der Säugetiere und 80 Prozent der Vögel, die Opfer einer Katzenattacke waren, starben an ihren Wunden. Bei Waldsängern und Co übertrafen nur Traumata mit unbekannter Ursache – beispielsweise durch einen Flug gegen eine Fensterscheibe – die jagenden Katzen. Insgesamt waren über 80 Arten betroffen – darunter auch größere Arten wie Enten, Krähen und Elstern, Schnepfen oder Gleithörnchen.

Dabei werteten die Wissenschaftler nur solche Fälle, bei denen Katzen sicher beteiligt waren, etwa wenn die Attacke beobachtet wurde oder die Tiere ihr Opfer nach Hause gebracht worden war. Wo nur ein vager Verdacht bestand, ordneten McRuer und Co die verletzten Vögel und Säuger unter "unbekannte Ursachen" ein. "Katzen jagen weit mehr als nur Ratten und Mäuse, wie vielfach von den Haltern angenommen wird", so McRuer gegenüber der "Washington Post". Selbst ein Falke befand sich unter den erwiesenen Opfern, was den Biologen auch durchaus beeindruckte: "Es ist erstaunlich, was Katzen alles erbeuten können." Ihre Arbeit zeige, wie viele Arten betroffen sein können, was in ähnlichen Studien meist nicht derart genau erhoben werde, so der Forscher.

Sicher dürfte sein, dass die Arbeit von McRuer und seinem Team den Streit zwischen Katzenliebhabern und Naturschützern in den USA weiter anheizen dürfte. Hochrechnungen zeigen, dass die Katzen jährlich bis zu vier Milliarden Vögel in den Vereinigten Staaten erlegen – was sie zu einem der größten Einflussfaktoren der Bestände macht. "Wildtierzentren im ganzen Land bestätigen, dass viele ihrer Patienten von Katzen gejagt wurden. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs", sagt Peter Marra vom Smithsonian Migratory Bird Center ebenfalls gegenüber der "Washington Post": "Die Indizien gegen Katzen und ihren Einfluss auf die Artenvielfalt sind überwältigend. Und dennoch erlauben wir ihnen, weiter in der Natur zu jagen." Erschwerend kommt hinzu, dass viele Halter die Schäden durch ihre Lieblinge ignorieren oder zumindest kleinreden.

Natürlich erfährt die Studie von McRuer wie andere zuvor heftigen Widerspruch. Rebekah DeHaven von der Katzenschutzorganisation "Alley Cat Allies" moniert beispielsweise, dass die Studie zwar Hin-, aber keine Beweise liefere: "Wir wissen nicht, welche der eingelieferten Tiere zuvor schon verletzt oder krank waren und auch ohne die Katzen gestorben wären", so DeHaven in der "Washington Post". Viele Katzenfreunde argumentieren damit, dass ihre Haustiere die Bestände nicht nennenswert beeinflussen, weil sie nur schwache Exemplare schlagen – eine Ansicht, die unter Wissenschaftlern durchaus umstritten ist. DeHavens Organisation wehrt sich deshalb dagegen, dass verwilderte Hauskatzen aktiv bekämpft werden. Stattdessen bauen sie darauf, dass Veterinäre die Tiere einfangen, sterilisieren und wieder freilassen, so dass sich das Problem zumindest nicht vermehrt. Schon heute leben in den USA neben 77 Millionen Hauskatzen weitere 80 bis 100 Millionen verwilderte Exemplare. Sie gehören damit zu den häufigsten Raubtieren des Landes.

Naturschutzorganisationen wie die American Bird Conservancy fordern dagegen, dass Katzen im Haus bleiben und verwilderte Streuner eliminiert werden, um die einheimischen Arten zu schützen. Um zumindest die Zahl der Opfer etwas zu reduzieren, können Katzenhalter auf relativ einfache Maßnahmen zurückgreifen, ohne die Tiere ins Haus zu verbannen. Bunte Halsbänder, die sich leicht öffnen, machen Vögel auf den nahenden Fressfeind aufmerksam und verringern laut ersten Tests die Zahl getöteter Tiere.