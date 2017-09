Barrois, C.: Les névroses traumatiques. Dunod, Paris 1998

Bioy, A.: L’hypnothérapie. In: Untas, A. et al. (Hg.): Interventions psychothérapeutiques dans les maladies somatiques. Accompagner les patients et leurs proches. DeBoeck, Louvain-la-Neuve 2016, S. 183-206

Bioy, A. et al.: Entendre, évaluer et répondre au traumatisme psychique. In: Douleur et Analgésie 27, S. 75-81, 2014

Defontaine-Catteau, M.-C.,Bioy, A.: Place du traumatisme psychique en clinique de la douleur. In: Douleur et Analgésie 27, S. 68-74, 2014

Fishbain, D. A. et al.: Chronic Pain Types Differ in Their Reported Prevalence of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) and There Is Consistent Evidence That Chronic Pain Is Associated with PTSD: An Evidence-Based Structured Systematic Review. In: Pain Medicine 18, S. 711-735, 2017

Raphael, K. G. et al.: Childhood Victimization and Pain in Adulthood: A Prospective Investigation. In: Pain 92, S. 283-293, 2001

Raphael, K. G., Widom, C. S.: Posttraumatic Stress Disorder Moderates the Relation between Documented Childhood Victimization and Pain 30 Years Later. In: Pain 152, S. 163-169, 2011