Warum die neuesten Maya-Entdeckungen keine Sensation sind

60 000 Gebäude, darunter steinerne Paläste und Pyramiden, die über Jahrhunderte im dichten Dschungel Guatemalas verborgen waren: Wissenschaftler hätten eine riesige Mayastätte im Regierungsbezirk Petén im Norden des Landes entdeckt, so lautete die Nachricht, die am Wochenende für Aufsehen sorgte. Viele Medien wie etwa die "Tagesschau", "Spiegel.de" oder "GEO.de" berichteten von bedeutenden Erkenntnissen für die Mayaforschung. Zwei- bis dreimal so viele Menschen wie bisher angenommen, hätten zur Blütezeit der Maya gelebt.

Diese Neuigkeiten veröffentlichte die Foundation for Maya Cultural and Natural Heritage (Pacunam), die das Projekt in Petén mit Forschern aus Guatemala, den USA und Europa leitete, am 1. Februar 2018. Das Forscherkollektiv habe ein Gebiet von 2100 Quadratkilometern mit Hilfe von LiDAR, einer Lasertechnologie, untersucht und sei dabei auf eine riesige Metropolregion gestoßen. Zeitgleich berichtete "National Geographic" exklusiv über die Erkenntnisse und strahlt am 6. Februar eine Dokumentation dazu aus.

"Die Entdeckungen sind von 'National Geographic' leider sehr übertrieben präsentiert und in der Öffentlichkeit falsch dargestellt worden", sagt Nikolai Grube, Professor für Altamerikanistik am Institut für Archäologie und Kulturanthropologie der Universität Bonn. Grubes Schwerpunkt ist die Mayaforschung. Für seine Studien, unter anderem an den Inschriften der Hochkultur, unternahm er mehrere Expeditionen im Bezirk Petén und forschte in Belize, Honduras und in Mexiko. "Es handelt sich bei der jüngsten Veröffentlichung weder um völlig neue Technologien noch um neue Erkenntnisse", so der Experte.

Laserscans von Angkor Wat bis Göppingen

Die Pacunam-Forschergruppe arbeitete mit LiDAR, dahinter verbirgt sich die Abkürzung für "Light Detection and Ranging", eine Art Radar mit Laser: Dabei wird an einem Flugzeug ein Scanner installiert, der beim Flug ein Bündel von Laserstrahlen in Richtung Boden schickt. Der Scanner empfängt die von dort reflektierten Signale und erstellt anhand von Reflexionsstärke und Laufzeit des Signals ein Höhenprofil des Untergrunds. Die Wissenschaftler können später am Computer die dichte Vegetation des Regenwalds herausrechnen und so alle Gebäude und Strukturen sichtbar machen, die unter dem dichten Blätterdach verborgen sind.