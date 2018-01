Übersetzung aus

Ein steifer Wind warf den Hubschrauber hin und her, als er in der Nähe des Kiesstrands auf der Wrangelinsel zur Landung ansetzte. Das abgeschiedene Fleckchen Erde befindet sich etwa 480 Kilometer nördlich des Polarkreises im äußersten Winkel des russischen Föderationskreises Ferner Osten. Nach einem zweieinhalbstündigen Flug, der in der Stadt Pewek in Russland begann und größtenteils über offenes Meer führte, roch es im Helikopter nach Wodka und Treibstoff aus den Reservekanistern, die im Inneren der Kabine befestigt waren. Forschend hielt Joel Berger in den ringsherum aufragenden weißen Hügeln Ausschau und entdeckte schließlich an ihren Hängen einige schwarze Tupfen: Moschusochsen – seine Forschungsobjekte.

Die zotteligen Lebewesen mit den gebogenen Hörnern sind eine der vielen archetypischen arktischen Tierarten, die auf der Wrangelinsel, einem nahezu unbekannten Biodiversitäts-Hotspot in der Polarregion, optimale Lebensbedingungen vorfinden. Eine Kooperation russischer und US-amerikanischer Wissenschaftler hatte den Wildtierökologen Joel Berger von der Colorado State University hierhergeführt. Die Forscher wollten die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels und anderer Faktoren, etwa der Prädation durch Eisbären, auf die rund 900 auf der Insel lebenden Moschusochsen näher untersuchen. Auf Grund der isolierten Lage und des kalten, trockenen Polarklimas ist auf der Wrangelinsel ein einzigartiges Ökosystem von erstaunlicher biologischer Vielfalt entstanden. Trotz der widrigen Lebensbedingungen gedeihen hier mehr als 400 Pflanzensorten – doppelt so viele wie auf irgendeinem anderen, ähnlich großen Gebiet in der arktischen Tundra – sowie Hunderte von Moosen und Flechten. Einige dieser Gewächse sind nirgendwo anders auf der Welt zu finden.

© Sergey Gorshkov (Ausschnitt) Schneegans versus Polarfuchs | Eine Schneegans (Chen caerulescens caerulescens) versucht ihr Nest gegen einen hungrigen Polarfuchs (Vulpes lagopus) zu verteidigen.

"Die Wrangelinsel ist unberührte Natur vom Feinsten", schwärmt Berger. "Es ist wirklich spektakulär." Mit einer Fläche von 7600 Quadratkilometern entspricht die Insel in ihrer Größe etwa dem Yellowstone-Nationalpark. Ihre niedrigen Berge mit den abgerundeten Spitzen bilden Höhenzüge, die wie Wellblechdächer aussehen, und die weiten Küstenebenen gehen fließend in den Arktischen Ozean über. Sie wird von Rentierherden durchquert, von Vielfraßen geplündert und von frechen Polarfüchsen bewacht. Pazifische Walrösser räkeln sich zu Tausenden auf ihren kiesbedeckten Landzungen. Unzählige Vögel klammern sich an ihre Felsenklippen und nisten an ihren Flussufern, darunter auch Hornlunde, Gryllteisten, Weißnackentaucher und gefährdete Wanderfalken. Die Insel ist die Heimat der einzigen Brutkolonie von Schneegänsen in Asien und stellt einen der am dichtesten besiedelten Nistplätze für Schneeeulen dar. Doch am ehesten ist sie vermutlich für ihre Eisbären bekannt, insbesondere für die vielen weiblichen Bären, die in den schneebedeckten Gebirgsausläufern ihre Wurfhöhlen graben und dort im Winter ihre Jungen zur Welt bringen.

Ihren Namen erhielt die Wrangelinsel von einem in russischen Diensten stehenden Forschungsreisenden des 19. Jahrhunderts, der durch Beobachtung des saisonalen Vogelzugs und auf Grund von Geschichten, die ihm die Ureinwohner des nordöstlichen Sibiriens erzählt hatten, in jener Region die Existenz einer Insel vermutete. Heute gelten das Eiland und seine umgebenden Gewässer als "Sapowednik", als staatlich verwaltetes Naturreservat der höchsten Schutzkategorie, und zählen zudem zum Weltnaturerbe der UNESCO. Beide Bezeichnungen sind ein Beleg für die reiche Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten, von denen manche schon vor vielen tausend Jahren ihren Weg auf diese Insel gefunden haben.