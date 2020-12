Digitaler Vortrag von Lars Fischer am 27. Januar: Der Ursprung des Lebens auf der Erde

Woher kommen wir? Und wie sind wir entstanden? Wie sich das Leben entwickelte, ist eine der ganz großen Fragen der Wissenschaft, die noch nicht beantwortet ist. Mit Hilfe modernster Methoden können wir aber mittlerweile den inneren Aufbau von Lebewesen und Zellen enthüllen. Eine Antwort auf diese älteste Frage der Menschheit rückt also näher.

In seinem Vortrag erläutert Spektrum.de-Redakteur und Autor Lars Fischer, dass wir für diese Suche auch in den Weltraum blicken müssen: Die Staubwolken um junge Sterne enthalten wie die Kometen und Asteroiden unseres Sonnensystems reichlich chemische Vorläufer, aus denen sich Bestandteile des Lebens entwickelt haben. Wie daraus die Bausteine der Zelle entstanden und wie sie sich zu den ersten ursprünglichen Organismen zusammenfanden, ist allerdings bisher nur bruchstückhaft bekannt. Doch schon diese wenigen Mosaiksteinchen erlauben faszinierende Einblicke in die Zeit, in der auf der jungen Erde unbelebte Materie das erste Leben hervorbrachte.

Im Anschluss an den Vortrag haben Sie die Möglichkeit im Chat Fragen zu stellen.

Mittwoch, den 27. Januar um 17 Uhr

Digital – nach Anmeldung via GoToWebinar

Der digitale Vortrag ist für alle Abonnentinnen und Abonnenten des Verlages »Spektrum der Wissenschaft« kostenfrei. Bitte füllen Sie folgendes Formular inkl. Abonnentennummer aus:

Frau

Herr

Jetzt anmelden