"Ich kann Dich nicht riechen", dieser Ausspruch zeigt, wie ein Duft auf vielen Ebenen in das Leben des Menschen eingreifen kann. Er dient zur Orientierung, Warnung, steuert Sexual- und Sozialverhalten und kann Stimmungen und Emotionen, ja sogar Erinnerungen an vergangene Zeiten auslösen. Der Geruchsforscher Hanns Hatt erläutert, wie die Wissenschaft in den letzen Jahren mehr und mehr die zugrundeliegenden molekularen und zellulären Prozesse erarbeitet hat, die es uns ermöglichen, verschiedene Gerüche, selbst in geringsten Konzentrationen, wahrzunehmen. Es wurden spezifische Erkennungs- und Verstärkungsproteine entdeckt, die die Natur entwickelte, um die enorme Leistungsfähigkeit des Geruchssinns zu ermöglichen.

Außerdem gelang es erstmals, diese Rezeptoren auch außerhalb der Nase, z.B. auf Spermien, Haut-, Herz- und Prostatazellen, nachzuweisen und ihre Bedeutung für Fertilität, Herzschlag und Tumortherapie zu demonstrieren. Noch steckt die Forschung über die Wirkung von Düften beim Menschen allerdings in den Kinderschuhen. Technologische Fortschritte werden aber schnell dazu beitragen, besser die zellulären und kognitiven Prozesse zu verstehen, die dazu führen, dass Düfte unsere Befindlichkeit und Stimmung verändern, das Kaufverhalten beeinflussen, den Heilungsprozess bei Krankheiten beschleunigen oder Tumorwachstum hemmen können.

Deshalb beschäftigen sich zunehmend auch die Medizin, Psychologie, bis hin zum Marketing mit der Wirkung von Düften. Sie genau zu verstehen, ist gerade in der heutigen Zeit, in der wir uns wieder zunehmend der Bedeutung von Düften für unser Leben bewusst werden, besonders wichtig.

Im Anschluss an den Vortrag besteht Gelegenheit zur Diskussion.