Futur III: Miau

Ich war in der Buchhaltung tätig. Das Meiste lief elektronisch. Belege wurden gescannt und automatisch zugeordnet. Ich sollte die Abläufe überwachen und das, was nicht automatisch verarbeitet werden konnte, manuell eingeben. In letzter Zeit hatte ich dabei leider einige Fehler übersehen und zusätzlich ein paar selbst gemacht. Und wie der Zufall es wollte, machte Charly mich gerade auf einen Zahlendreher aufmerksam, als Andy hereinkam.

»Hallo, Hans«, sagte er. »Toll, du hast Unterstützung mitgebracht.«

»Das ist Charly, mein elektronisches Haustier.«

»Wie ich sehe, kann die Katze nicht nur schnurren.« Er lachte.

Ja, Andy bemühte sich immer um einen freundschaftlichen Umgangston und tat auch sonst viel fürs Betriebsklima. Wir waren eine große Familie, und jeden Freitagnachmittag gab es ein Kickerturnier in der Lobby – natürlich während der Arbeitszeit.

»Was führt dich her?«, sagte ich mit einem komischen Gefühl im Bauch. Charly hatte die Vorderbeine auf den Schreibtisch gelegt und blickte zwischen dem Display, mir und Andy hin und her.

»Ich wollte dich fragen, ob du dich noch wohl bei uns fühlst.«

»Ich bin Vierter in der Kicker-Gesamtwertung. Ich kann’s gar nicht erwarten, Erster zu werden.«

Diesmal klang Andys Lachen ein wenig gepresst. Er setzte sich auf den Besucherstuhl meines winzigen Büros, ein gefaltetes Papier in der Hand.

»Mal im Ernst, Hans«, sagte er, »fühlst du dich den Anforderungen noch gewachsen?«

»Ich habe mich selten besser gefühlt.«

»Manchmal fällt es schwer, sich realistisch einzuschätzen.« Er entfaltete das Papier und legte es auf den Tisch. Es war ein Ausdruck mit einer Tabelle und einem Diagramm mit einer dicken roten Linie.

»Deine Fehlerkurve ist ansteigend – kontinuierlich ansteigend. Wenn das so weitergeht, muss ich einen zweiten Buchhalter einstellen, der dich überwacht.«

Es sollte ein Scherz sein, doch ich fand ihn nicht lustig.

»Das tut mir leid«, sagte ich. Mir wurde eng um die Brust, meine Zunge fühlte sich geschwollen an. »Menschen machen hin und wieder Fehler. Computer aber auch.«

»Wohl eher weniger. Mensch, Hans, das hier ist bloß ein Job. Du bist einundsechzig, nur noch ein paar Jahre bis zur Rente. Wenn du dich überfordert fühlst, ist das doch keine große Sache. Mit dem Arbeitslosengeld und einer kleinen Abfindung …«

»Verflucht noch mal!«, rief ich und sprang auf. »Wenn das hier ein Idiotenjob ist, dann lass doch Charly die Arbeit machen!« Ich stürmte ins Freie und merkte erst zu Hause, dass ich meinen Companion in der Firma zurückgelassen hatte.

Als ich am nächsten Morgen in die Firma kam, wichen die jungen Kollegen meinem Blick aus. Statt mich zu grüßen, tuschelten sie miteinander. Als ich durch die Glastür meines Büros blickte, wurde mir klar, was ihr Gesprächsthema war. Charly saß auf meinem Stuhl, die Vorderbeine auf die Tischplatte gelegt. Drei Fenster waren auf dem Display geöffnet, der Inhalt scrollte so schnell, dass ich mit den Augen nicht folgen konnte. Mit seinen Klauenpfoten tippte er wie rasend. Verblüfft trat ich ein.

»Was machst du da?«

»Du hast gestern gesagt, ich soll deine Arbeit machen.«

»Und was meint Andy dazu?«

»Er hat gemeint, wenn du mich abends abholst, hat er nichts dagegen.«

Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Eine Woche lang brachte ich Charly morgens zur Arbeit, redete mir tagsüber ein, das Nichtstun zu genießen, und holte ihn abends wieder ab. Etwas aber hatte sich verändert. Unsere Beziehung war gestört. Ich hatte sogar den Eindruck, Charly sei kleinlaut geworden, so als plage ihn ein schlechtes Gewissen.

Am Sonntagabend nahm ich mir Charlys zweihundertseitige Bedienungsanleitung vor. Dann kappte ich seine Netzverbindung. Er hatte mir gerade Tee gemacht. Schlagartig erstarrte er, das Teeglas fiel ihm aus der Hand. Er ging auf alle viere nieder. Ich kehrte die Scherben zusammen, dann wies ich mit dem Kinn zum Schlafzimmer. »Was hältst du davon, wenn wir uns einen Film anschauen?«

Mit schiefgelegtem Kopf sah er zu mir auf. »Miau?«

Zögernd folgte er mir. Ich klopfte aufs Bett. Er sprang hinauf. Ich startete eine Serie und streichelte den schnurrenden Charly. Noch ehe der Vorspann geendet hatte, war er eingeschlafen.

»Na los, komm schon.«