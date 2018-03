Dieses opulente Buch ist sowohl hinsichtlich seiner Masse von zweieinhalb Kilogramm als auch bezüglich seines Inhalts ein Schwergewicht. Es verbindet moderne Klimaforschung mit einem Rückblick auf die Erdneuzeit, das Känozoikum. 24 Artikel von 21 Autoren(teams) beleuchten die Lebenswelten in diesem Kapitel der Erdgeschichte. Dabei behandeln sie dessen ältere Abschnitte, das Paläogen (66 bis 23 Millionen Jahre vor heute) sowie das Neogen (23 bis 2,6 Millionen Jahre vor heute). Vor allem aber widmen sie sich dem jüngeren Quartär (2,6 Millionen Jahre vor heute bis jetzt), in dem die Entwicklung des Menschen stattfand. Das Buch begleitet die gleichnamige Sonderausstellung im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle, die noch bis zum 21. Mai dieses Jahres läuft …