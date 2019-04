Zoologie: Balzfunk der Zikaden

Britische Forscher haben in Spitzkopfzikaden ein bis dato unbekanntes Kommunikationsinstrument zur Anbahnung sexueller Kontakte aufgespürt: Männchen und Weibchen produzieren mit einer blitzschnell vor- und zurückschnellenden Unter­körperstruktur Vibrationen, die das andere Geschlecht noch in einiger Entfernung wahrnimmt und beantwortet. Mit Hilfe der für Menschen un­hörbaren Balzfunkwellen finden sich die Zikaden dann zur Paarung zusammen, berichten Beth Mortimer und ihre Kollegen von der University of Oxford ...