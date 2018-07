Wer an einer sozialen Angststörung leidet, fürchtet sich vor der negativen Bewertung durch andere. Das zeigt sich unter anderem darin, dass die Betroffenen entsprechende Signale ihrer Mitmenschen sehr aufmerksam beobachten – das zumindest hatten frühere Untersuchungen ergeben.Allerdings gilt dieser Zusammenhang nur bis zu einem gewissen Grad, wie nun eine Studie von Psychiatern um Lisa McTeague von der Medical University of South Carolina in Charleston ergab …