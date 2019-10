Sprache: Im Schatten des großen Bruders?

Kinder mit älteren Geschwistern erreichen in Sprachtests umgerechnet im Schnitt ungefähr drei IQ-Punkte weniger als Gleichaltrige ohne ältere Geschwister. Ein so geringer Unterschied ist praktisch kaum spürbar; dennoch wollten Forscher aus Paris herausfinden, was dazu beiträgt. Die Gruppe um die Psychologin Naomi Havron wertete Daten einer laufenden Langzeitstudie aus, die nach frühen Einflüssen auf die Kindesentwicklung fahndete. Der Sprachmalus tritt demnach vor allem bei Kindern mit einem älteren Bruder auf …