Springers Einwürfe: Wie Fliegen sich verlieben

Wen oder was wir schön finden, erscheint auf den ersten Blick als Ansichtssache; über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Dennoch sind ästhetische Urteile keine bloße Privatangelegenheit. Schönheitsideale unterliegen historischem Wandel. Offenbar fanden Niederländer um 1600 die von Peter Paul Rubens gemalten fülligen Damen besonders attraktiv und hätten moderne Mannequins gewiss als Hungerhaken bemitleidet. In ähnlicher Weise musste mit der Zeit auch das Männlichkeitsideal zwischen Herkules und George Clooney so manchen Wandel erfahren ...