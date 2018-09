120-Zell: das große Bastelprojekt

Melden Sie sich bitte an per E-Mail an 120-zell@mathematikum.de oder per Post an Mathematikum, Liebigstr. 8, 35390 Gießen. Wir benötigen nur Ihren vollen Namen und Ihre E-Mail-Adresse. Um besser planen zu können, wären wir dankbar, wenn Sie auch Alter und Beruf nennen würden. Bitte geben Sie auch an, ob Sie damit einverstanden sind, dass Ihre Angaben in eine allen Teilnehmern zugängliche Namensliste aufgenommen werden.

Wir wollen nicht, dass Sie sich langweilen, wenn das Objekt sich seiner Vollendung nähert und nur noch für wenige Leute Platz zum Arbeiten bietet. Ein Beiprogramm ist noch in der Planung. (Natürlich kann man die Zeit für einen Museumsbesuch nutzen.) Wir werden Sie auf dieser Website auf dem Laufenden halten – schauen Sie bei Gelegenheit hinein!