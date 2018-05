Sie haben sich schon oft die Frage gestellt: Wo wird »Sterne und Weltraum« gemacht? Welche Köpfe stecken dahinter, und wie sieht der monatliche Entstehungsprozess der Zeitschrift aus?

Wir laden Sie zu einem Besuch ins Haus der Astronomie, den Redaktionssitz von »Sterne und Weltraum«, ein. Sie lernen das architektonisch ausgefallene Gebäude kennen, nehmen an der interaktiven Planetariumsvorführung »Reise durch das Universum« teil, erhalten im Rahmen einer Führung Einblick in die astronomische Forschung am Max-Planck-Institut für Astronomie sowie an der Landessternwarte und besuchen anschließend die Redaktion.

13. August 2018, 14.00 bis 16.30 Uhr

Die Anmeldung zum Redaktionsbesuch ist ab Mitte Juni möglich