Freistetters Formelwelt: Die Lösung des Klimaproblems

Die grundlegenden Fakten werden mittlerweile nur noch von den extremsten Verschwörungstheoretikern und politischen Populisten geleugnet: Unser Klima ändert sich, und die Ursache dafür sind die menschengemachten Treibhausemissionen. Ebenso eindeutig wie dieser Befund ist die Tatsache, dass sich der Klimawandel nicht mehr verhindern lässt. Wir müssen uns darum kümmern, die Auswirkungen möglichst gering zu halten, und das geht nur durch eine Beschränkung unserer CO 2 -Emissionen.

Die werden aber leider nicht geringer, trotz aller politischer Absichtserklärungen. Schon 1993 entwickelte der japanische Wissenschaftler Yoichi Kaya diese Formel:

Die heute nach ihm Kaya-Identität genannte Beziehung beschreibt die gesamte Menge der von Menschen produzierten CO 2 -Emissionen (F) in Abhängigkeit von vier Faktoren. »P« ist hier die globale Bevölkerung; »G«, das globale Bruttoinlandsprodukt, geht in der Formel in der Form »G/P« ein, wird also auf die Weltbevölkerung bezogen. »E« ist der weltweite Energieverbrauch, der in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt gemessen wird. Der Faktor E/G wird »Energieeffizienz« genannt, beschreibt also, wie effektiv eine Wirtschaft Energie einsetzen kann. Der letzte Faktor in der Formel – F/E – gibt die ausgestoßen Menge an CO 2 pro Energieeinheit ein; also das, was man auch oft den CO 2 -Fußabdruck nennt.