Springers Einwürfe: Aliens sind überall

Als die Physiker Enrico Fermi und Edward Teller 1950 in Los Alamos über fliegende Untertassen scherzten, spöttelte Fermi: »Where is everybody?« Seither heißt die Frage, warum sich keine Aliens bemerkbar machen, obwohl es im All genügend Zeit und Raum für das mehrfache Entstehen intelligenten Lebens gegeben haben sollte, Fermi-Paradoxon. Darauf sind zwei Antworten möglich: Entweder ist der Vorgang so extrem unwahrscheinlich, dass wir in der Galaxis die Einzigen sind – oder es gibt gute Gründe, warum wir die anderen nicht entdecken.

Die erste Antwort erscheint vielen Forschern immer weniger plausibel, seit das Kepler-Weltraumteleskop bereits in einem sehr kleinen Ausschnitt des Himmels tausende Planeten um ferne Sonnen gefunden hat. Unter den mehreren hundert Milliarden Sternen der Milchstraße bilden Einzelgänger offenbar die Ausnahme. Astronomen schätzen allein die Menge erdähnlicher Planeten in unserer Galaxie auf mehrere Milliarden. Sollte unserer wirklich der einzige sein, auf dem günstige Bedingungen und genügend Zeit für die Entwicklung intelligenten Lebens geherrscht haben? War noch keine andere Zivilisation zu interstellarer Raumfahrt fähig?

Eine neue Lösung des Fermi-Paradoxons suchen Astronomen um Jonathan Carroll-Nellenback von der University of Rochester im US-Bundesstaat New York. Nach ihren Berechnungen vermag sich eine intelligente Spezies unter plausiblen Annahmen im Lauf von Jahrmilliarden durchaus über die gesamte Milchstraße auszubreiten – umso mehr, als die natürlichen Bewegungen der Sterne die Verbreitung auch noch fördern (arXiv 1902.04450, 2019).

Damit stellt sich aber erst recht die Frage, warum wir keine außerirdischen Kontakte erleben. Die Autoren der Studie vermuten, dass die Siedlungstätigkeit der diversen Aliens immer wieder erlahmt. Immerhin ist die interstellare Raumfahrt ungemein aufwändig und Zeit raubend, denn man braucht riesige Schiffe, die vielen aufeinander folgenden Generationen als Habitat dienen – während die Heimat sich möglicherweise unterdessen radikal wandelt und die Expedition buchstäblich vergisst.