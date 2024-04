Futur III: Empfänger nicht angetroffen

Das verblüffte mich, weil ich noch immer nicht wusste, wie ernst Sanders es mit alldem meinte. Vermutlich drückte mein Gesicht vollkommene Gedankenleere aus. Ich murmelte etwas über Verletzung des kopernikanischen Prinzips, bedauerte das aber sofort: Wenn man einen Schöpfer postuliert, kann man die gängigen Regeln für ein homogenes und isotropes Universum getrost vergessen.

Professor Sanders hatte wohl das Gefühl, dass er ein paar Hintergrundinformationen nachliefern sollte, und hielt eine kleine Anfängervorlesung. »Unmittelbar nach dem Urknall war das Universum eine unvorstellbar dichte und heiße Brühe elementarer Teilchen. Erst als es expandierte und abkühlte, kombinierten sich Elektronen, Protonen und Neutronen zu neutralen Atomen. Auf einmal wurde das Universum transparent – das heißt, Photonen konnten sich frei ausbreiten und die kleinen Temperaturunterschiede bei ihrer letzten Streuung codieren. Das ist der kosmische Strahlungshintergrund, den wir heute sehen.«

Ich kam mir wie ein Idiot vor und bereute schon, dass ich Professor Sanders überhaupt in ein Gespräch gezogen hatte. Aber dennoch schien es mir notwendig, irgendetwas zu antworten. »Ähm … also das Problem besteht darin, dass der Abstand zum letzten Streuvorgang für Beobachter an unterschiedlichen Orten unterschiedlich groß ist? Zwar sieht jeder dieselbe kosmische Mikrowellenstrahlung, jeder stimmt bezüglich der Statistik des Strahlenhintergrunds überein, aber nur ein bevorzugter Beobachter – ein spezieller Punkt in der Raumzeit – könnte die besonderen Strahlungsfluktuationen sehen, in denen die Botschaft codiert ist?«

Ich versuchte zwar tapfer den Eindruck zu erwecken, ich könne der Diskussion folgen, aber zugleich kam mir das alles völlig verrückt vor.

Professor Sanders nahm einen kräftigen Schluck Whisky. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass er ein Glas in der Hand hielt. Ich hatte ihn immer für einen konsequenten Abstinenzler gehalten. Er nickte: »Ja, gewiss mutet das absurd an. Aber man soll den Sachen auf den Grund gehen. Also schickte ich die veröffentlichen Messdaten des Strahlungshintergrunds einer Freundin. Sie ist Expertin für computerlinguistische Datenverarbeitung, und außerdem … na ja, sie verdient ihren Lebensunterhalt als Hackerin. Ich bat sie, die Daten durch eine öffentlich zugängliche Kryptologie-Software laufen zu lassen – nur um nachzusehen, ob sich darin eine Botschaft versteckt oder nicht. Natürlich war ich überzeugt, sie würde nichts finden, und ich wäre fertig mit der ganzen Sache.«

Der Gesichtsausdruck des Professors verdunkelte sich. Er sah drein, als hätte jemand eben seinen Hund erschossen. Schnell goss er sich einen neuen Drink ein, beugte sich verschwörerisch vor und sprach mit leiser Stimme weiter.