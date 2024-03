Futur III: Paradiesische Postapokalypse

Dies ist unsere Zeit.

Unser Paradies.

Wann immer wir tauchen, erblicken wir faszinierende, wundersame Dinge, wo vorher Land war. Und was wir nicht selbst sehen, das erfahren wir durch die Gesänge unserer Brüder und Schwestern, die um die ganze Welt getragen werden – so, wie wir ihnen von unseren eigenen Erkundungen und Entdeckungen berichten. Wir erzählen einander von den Orten, die uns mit dem Versprechen auf Abenteuer locken und die uns in manchen Fällen sogar wie lebendig gewordene Träume erscheinen.

Einmal schwamm ich durch jene geflutete Stadt, die früher von den Seeleuten Venedig genannt wurde und die als eine der ersten von der Gerechtigkeit des Meeres verschlungen wurde.