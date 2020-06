Röntgenteleskope: Das All in neuem Licht

Auf einen Blick Verborgene Spektakel Die kosmische Röntgenstrahlung durchdringt die Erdatmosphäre nicht. Ihre Erforschung begann erst mit dem Raumfahrtzeitalter. Anfangs waren die Entdeckungen völlig überraschend. Überall im Universum tauchten mehr und mehr Quellen auf. Mögliche Erklärungen waren lange umstritten. Klarheit brachten Aufnahmen mit modernen Satelliten. Diese fokussieren die Strahlung mit ausgefeilten Spiegelsystemen. Neue Missionen sollen noch bessere Einblicke ermöglichen.

Die meisten Sterne am Himmel leuchten für das menschliche Auge weiß. Nur bei einigen wenigen lässt sich eine Färbung wahrnehmen, etwa bei den beiden hellsten im Sternbild Orion: Der rote Beteigeuze ist mit etwa 3500 Grad Celsius an der Oberfläche verhältnismäßig kühl, während der blaue Rigel über 11 000 Grad hat. Noch heißere Sterne senden den Löwenanteil ihres Lichts als für uns unsichtbare Ultraviolettstrahlung aus.

Es geht aber noch energiereicher. Astrophysiker beobachten seit fast 60 Jahren Röntgenstrahlung aus dem All. Allerdings müssten solche »Röntgensterne« in ihren Photosphären, das sind sozusagen ihre sichtbaren Oberflächen, viele hunderttausend Grad aufweisen – die kosmische Röntgenstrahlung entsteht also anders als das sichtbare Sternenlicht. Heute sind die tatsächlichen Ursachen bekannt: Magnetfelder, Explosionen von Riesensternen oder die Umgebung von Schwarzen Löchern, die Materie verschlingen. Doch bis zu diesen Erkenntnissen war es ein weiter Weg.

Die kosmische Röntgenstrahlung erreicht die Erdoberfläche nicht, denn die Lufthülle absorbiert sie. Nach Wilhelm Conrad Röntgens Entdeckung verging daher fast ein halbes Jahrhundert, bis Menschen das Röntgenlicht aus dem All bemerkten …