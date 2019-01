Chronomedizin: Die Uhren in uns

Dallmann, R. et al.: Chronopharmacology: New Insights and Therapeutic Implications.In: Annual Review of Pharmacology and Toxicology 54, S. 339–361, 2014

Mure, L. S. et al.: Diurnal Transcriptome Atlas of a Primate across Major Neural and Peripheral Tissues. In: Science 359, eaao0318, 2018

Zhang, R. et al.: A Circadian Gene Expression Atlas in Mammals: Implications for Biology and Medicine. In: PNAS USA 111, S. 16219–16224, 2014