Editorial: Ein etwas anderes Labor

Weiße Wände, kühle Luft, blank geputzter Edelstahl: Solche Assoziationen kommen mir in den Kopf, wenn ich an Hochpräzisionsmessung denke. Das Labor, das ich auf Sardinien besuchte, hätte unterschiedlicher nicht sein können. In einer alten Lagerhalle, die sich die Forscher mit Minenarbeitern teilen, soll eine der bedeutendsten Fragen der Physik beantwortet werden. Neben riesigen Maschinen, rostigen Autos und angestaubten Werkzeugen wollen ambitionierte Wissenschaftler das Unmögliche wagen: das Gewicht des Vakuums bestimmen.

Als ich im Frühjahr von dem geplanten Experiment erfuhr, musste mich die Redaktion nicht lange überreden, die Anlage vor Ort näher zu betrachten. Auch wenn das Vorhaben gewagt klingt, stecken namhafte Größen hinter dem Projekt: Verantwortliche wie Enrico Calloni und Paola Puppo waren maßgeblich an der Entwicklung des Gravitationswellendetektors Virgo beteiligt. Wenn jemand weiß, wie man winzige Signale auffängt und verarbeitet, dann sind sie es.

Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum der Wissenschaft Eine Waage für das Vakuum Download (Abo)

Noch kein Abo? Jetzt abonnieren!

EUR 5,99 (Download) Ab 17.09.2022

Calloni war extra aus Neapel angereist, um mir das Labor zu zeigen. Tatsächlich arbeitet niemand dauerhaft vor Ort. Auch für die Italiener vom Festland ist der Versuchsort nicht nur einen Katzensprung entfernt. Mit Flugzeug oder Fähre gelangen sie nach Olbia, einer Hafenstadt im Norden Sardiniens. Mit dem Auto fährt man von dort aus etwa eine Stunde lang – wenn man die Geschwindigkeitsbegrenzungen flexibel interpretiert – auf kurvigen Straßen, vorbei am sardischen Hügelland mit graugrüner Macchie und leuchtend weißen Granitfelsen.

Die Forscher haben sich Sardinien nicht wegen der malerischen Umgebung ausgesucht – obwohl das ein schöner Nebeneffekt ist. Die Insel ist eine der seismologisch ruhigsten Regionen Europas. Damit die Fachleute die schwachen Signale auffangen können, darf es kaum Erschütterungen geben. Deshalb soll das Experiment in einer stillgelegten Mine, 110 Meter unter der Erde, stattfinden.