Editorial: Wunderwelt der Materialien

Die Vorstellung, unsichtbar zu sein, fasziniert die Menschheit seit Jahrtausenden und bekam mit dem Aufkommen der modernen Wissenschaft einen festen Platz in der Sciencefiction. Das reicht vom 1897 erschienenen Roman »Der Unsichtbare« von H. G. Wells bis hin zu Tarnvorrichtungen für riesige Raumschiffe in »Star Trek«. Inzwischen sind Tarnkappen jedoch mehr als Fantasterei: Im 21. Jahrhundert wurden sie Gegenstand seriöser Forschung.

Die bislang auf dem Experimentiertisch erfolgreich vor elektromagnetischer Strahlung abgeschirmten Objekte sind weitaus kleiner und die Effekte muten weniger spektakulär an als in Literatur und Film. Die Wirkung beschränkt sich meist auf einen engen Wellenlängenbereich oder mikroskopische Dimensionen (S. 42). Dennoch sind die Erfolge beachtlich; umso mehr, weil sie beispielhaft für die enormen Fortschritte in der Materialwissenschaft überhaupt stehen.

In den vergangenen rund zehn Jahren gab es bemerkenswerte Entwicklungen auf diversen Gebieten: Computersimulationen, Mikroskopietechniken sowie Herstellungsverfahren für verschiedenste hochkomplexe und nanometergenaue Strukturen. Gemeinsam ermöglichen sie neue Bauteile und Anwendungen oder helfen dabei, jahrmillionenalte Tricks der Natur zu durchschauen und zu kopieren.