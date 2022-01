Futur III: Der Deal

Ich bin sieben Minuten zu spät, also genau richtig. Mit einem Fingertipp blende ich die Uhr in der Holobrille aus und schaue mich in der Kneipe um. Vom Eingang aus sieht man nur zwei Tische. Sie sind mit lumineszierenden Folien bedeckt. Die Stahlbeine der Stühle drum herum schimmern rostbraun, die Sitzpolster fusseln wie Geflügel in der Mauser. Ich sehe keine Gäste. Allerdings höre ich Gemurmel aus den Nischen, die sich an der Wand gegenüber der Bar reihen. Dort laufen die zwielichtigen Deals in der vorgeschriebenen Pause zwischen Job und dem pseudofreiwilligen Ehrenamt.

In einer dieser Nischen muss mein Dealer sitzen …