Photonik: Schalten mit Licht

Bahari, B. et al.: Nonreciprocal lasing in topological cavities of arbitrary geometries. Science 358, 2017

Bandres, M. A. et al.: Topological insulator laser: experiments. Science 359, 2018

Haldane, F. D. M.: Model for a quantum Hall effect without Landau levels. Physical Review Letters 61, 1988

Nalitov, A. V. et al.: Polariton Z topological insulator. Physical Review Letters 114, 2015

Solnyshkov, D. et al.: Kibble-Zurek mechanism in topologically nontrivial zigzag chains of polariton micropillars. Physical Review Letters 116, 2016

St-Jean, P. et al.: Lasing in topological edge states of a one-­dimensional lattice. Nature Photonics 11, 2017