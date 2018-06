Addison, G. E. et al.: Elucidating LCDM: Impact of Baryon Acoustic Oscillation Measurements on the Hubble Constant Discrepancy. In: Astrophysical Journal 853, 119, 2018

Ben-Dayan, I. et al.: Value of H0 in the Inhomogeneous Universe. In: Physical Review Letters 112, 221301, 2014

Bovin, V. et al.: H0LiCOW – V. New COSMOGRAIL Time Delays of HE 0435−1223. In: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 465, S. 4914–4930, 2017

Planck Collaboration: Planck Intermediate Results. XLVI. Reduction of Large-Scale Systematic Effects in HFI Polarization Maps and Estimation of the Reionization Optical Depth. In: Astronomy and Astrophysics 596, A107, 2016

Riess, A. G. et al.: A 2.4% Determination of the Local Value of the Hubble Constant. In: Astrophysical Journal 826, 56, 2016