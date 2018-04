Harris, J. B. C. et al.: Using Market Data and Expert Opinion to Identify Overexploited Species in the Wild Bird Trade. In: Biological Conservation 187, S. 51-60, 2015

Lyons, J. A. et al.: Wildlife Laundering through Breeding Farms: Illegal Harvest, Population Declines and a Means of Regulating the Trade of Green Pythons (Morelia viridis) from Indonesia. In: Biological Conservation 144, S. 3073-3081, 2011

Moorhouse, T. P. et al.: Information Could Reduce Consumer Demand for Exotic Pets. In: Conservation Letters 10, 3, S. 337-345, 2017

Tensen, L.: Under what Circumstances Can Wildlife Farming Benefit Species Conservation?. In: Global Ecology and Conserva­tion 6, S. 286-298, 2016